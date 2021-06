Disneyland Paris : l'hôtel Marvel ouvre ses portes (et c'est sublime)

Après plusieurs mois de travaux, l'hôtel consacré aux super-héros Marvel a enfin ouvert ses portes à Disneyland Paris. Découvrez sans plus attendre les premières photos.

Disneyland Paris accueille le premier hôtel Marvel

En travaux depuis déjà plusieurs mois, l'hôtel consacré à Marvel, Disney's Hotel New York - The Art of Marvel, a enfin ouvert ses portes à Disneyland Paris. Il s'agit de la première pierre à l'édifice du plan d'expansion du parc, en plus de la zone dédiée à Marvel actuellement en travaux. L'hôtel est en réalité une rethématisation de l'ancien hôtel New York construit en 1992.

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel © Disney

Avec le succès toujours grandissant du Marvel Cinematic Universe détenu par Disney, la firme aux grandes oreilles compte bien exploiter les super-héros préférés du public dans ses parcs. Le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel est un établissement 4 étoiles, célébrant la culture et l'énergie de la ville de New York. Avec plus de 350 oeuvres d'art, couvrant à la fois les comics et les films, dont 50 pièces exclusives, il s'agit de l'une des plus grandes collections au monde d'oeuvres d'art Marvel.

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel © Disneyland

Une expérience immersive

Situé à une courte distance à pieds des parcs Disneyland, le Disney's Hotel New York - The Art of Marvel promet de poursuivre l'immersion des visiteurs. En effet, plusieurs expériences exclusives sont proposées aux clients de l'hôtel. On y trouve un point selfie avec Spider-Man à la Super Hero Station, un espace créatif pour les plus petits baptisé Marvel Design Studio, ou encore la Hero Training Zone, un terrain extérieur inspiré de New York et des super-héros Marvel, proposant des zones dédiées aux diverses activités sportives.

L'hôtel propose également plusieurs bars et restaurants, dont un situé au dernier étage, qui permet grâce à des vidéos projetées derrière les vitres, de se croire en plein New York, en compagnie d'Iron Man :

Disney's Hotel New York - The Art of Marvel © Disneyland

Un véritable rêve éveillé, qu'ont pu vivre en avant-première deux figures bien connues des fans du MCU : les frères Russo, réalisateurs d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, et également Chris Evans, l'interprète de Captain America :