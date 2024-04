Disneyland Paris : le deuxième parc change de nom, une grande nouvelle annoncée

Disneyland Paris est à l'aube d'une nouvelle ère ! Le deuxième parc consacré aux studios de cinéma va bientôt changer de nom. Ce changement reflètera un changement de cap, davantage basé sur les univers immersifs de l'entreprise, et sera effectif à l'ouverture du land consacré à La Reine des Neiges.

Disneyland Paris : le second parc change de nom

Ouvert en 2002, le second parc de Disneyland Paris, jusqu'à présent connu sous le nom "Walt Disney Studios" est à l'aube d'une nouvelle étape. En effet, comme annoncé par l'entreprise le 12 avril dernier, à l'occasion du 32ᵉ anniversaire du parc, Walt Disney Studios s'appellera bientôt Disney Adventure World. Ce changement de nom sera effectif au moment de l'ouverture du très attendu land consacré à La Reine des Neiges baptisé World of Frozen.

Le parc initialement axé sur les coulisses du cinéma, de l'animation et de la télévision depuis son ouverture il y a 22 ans, évolue vers une expérience plus immersive. Avec le projet d'expansion débuté en 2018, le parc prévoit de doubler presque sa superficie, ce qui lui permettra de devenir une destination d'une journée complète. En plus des attractions phares comme La Tour de la Terreur, Crush Coaster, Ratatouille, ou encore le land dédié à Toy Story, le parc dévoilera dans les années à venir d'autres attractions immersives inspirées des franchises les plus célèbres de l'entreprise.

Un immense lac et des surprises attendues

Adjacent à "World of Frozen", le parc introduira Adventure Bay, un nouveau plan d'eau de 70 000 m³. Ce lac ne fait pas directement partie du land "World of Frozen" mais jouera un rôle central dans l'expérience globale du parc rénové. Autour de ce lac, des rives aménagées et une promenade centrale serviront de lien entre les différents univers thématiques. Adventure Bay offrira des spectacles aquatiques spectaculaires utilisant des technologies avancées pour animer l'eau avec des fontaines, des lumières et des effets spéciaux, enrichissant l'expérience de divertissement du parc.

Aperçu des travaux d'Adventure Bay et de World of Frozen à Disneyland Paris © Disney Parks

« Nous sommes en train de faire évoluer l’arc narratif du Parc Walt Disney Studios. Jusqu’à présent, les visiteurs avaient l’opportunité d’observer les coulisses des tournages de films. Désormais, ils seront conviés à célébrer les grandes franchises Disney et à se lancer dans l’aventure au cœur de mondes immersifs. Ces mondes plus vrais que nature deviendront l’élément central de la nouvelle identité du parc. À mesure qu’ils progressent dans le parc, les visiteurs seront invités à explorer ces nouveaux univers et à participer pleinement à des aventures tout droit sorties de nos histoires les plus populaires »

a ainsi déclaré Tom Fitzgerald, Senior Creative Executive pour Disneyland Paris, et Chief Storytelling Executive chez Walt Disney Imagineering.

De son côté, Natacha Rafalski, Présidente de Disneyland Paris, a tenu à ajouter :

« Pour poursuivre cette transformation, permettant de réimaginer plus de 90 % du Parc Walt Disney Studios depuis son ouverture en 2002, nous sommes ravis de dévoiler une nouvelle vision créative qui va donner un tout autre aspect à notre second parc. Les visiteurs vivront une expérience inédite qui célèbre la magie et l’émotion de nos plus grandes franchises en plongeant dans de nouveaux mondes plus vrais que nature. Cette évolution créative nous a conduit à renommer le parc, marquant ainsi le début d’un nouveau chapitre dans l’histoire de Disneyland Paris. Ce changement de nom s’appliquera dès l’ouverture du land inspiré de la Reine des Neiges, World of Frozen, représentant un renouveau symbolique pour cette nouvelle ère qui s’annonce exaltante. En repoussant les limites de l’immersion et de l’innovation, nous allons donner vie à des expériences spectaculaires à Disney Adventure World qui feront plus que jamais rêver nos visiteurs. Ces mondes immersifs promettent de faire vivre à nos visiteurs des aventures uniques en leur genre, qui seront parfaitement complémentaires à l’expérience proposée par le Parc Disneyland »

Un "nouveau monde immersif" attendu

En plus de World of Frozen, une attraction sur le thème de Raiponce ouvrira ses portes prochainement. Située sur une avenue qui s'appellera Adventure Way, et qui est décrite comme "une promenade centrale verdoyante dotée de jardins thématiques Disney invitant à la rêverie", l'attraction Raiponce Tangled Spin, est un manège familial, qui permettra aux visiteurs de virevolter au milieu d'un décor rendant hommage à la célèbre scène des lanternes du film. Il s'agira d'un manège dans le même genre que les fameuses tasses d'Alice au pays des merveilles.

Concept Art de Adventure Way à Disneyland Paris © Disney Parks

Disneyland Paris a également communiqué sur un nouveau monde immersif "dont le concept et le design sont actuellement en cours de finalisation chez les Imagineers". Ces dernières années, de nombreuses rumeurs concernant les possibilités de ce nouveau monde ont vu le jour, d'un land dédié au Roi Lion (le premier au monde), à un land Avatar (déjà présent à Walt Disney World en Floride). L'entreprise a déclaré que davantage de détails seraient communiqués prochainement.

Pour le moment, nous ne connaissons pas encore la date d'ouverture de World of Frozen, même si l'horizon 2025 est plus que probable.