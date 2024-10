Disney+ : les nouveautés d'octobre sont là, avec un carton Marvel et une série française très attendue

Voici les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Disney+ en octobre. Au programme, un gros succès de Marvel de 2023 et plusieurs séries très attendues.

Disney+ : les nouveaux films d'octobre

Après Netflix et Prime Video qui ont annoncé l'ajoute dans leurs catalogues de nombreux films et séries, c'est au tour de Disney+ de lever le voile sur ses nouveautés du mois d'octobre. Comme souvent, les ajouts sont moins nombreux sur Disney+ que sur les services de streaming évoqués précédemment. Mais on trouve ce mois-ci plusieurs titres intéressants qui devraient ravir les abonnés. À commencer par Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, qui lors de sa sortie en salles en 2023 avait récolté plus de 845 millions de dollars de recettes dans le monde. L'ultime volet de la trilogie de James Gunn a marqué les fans de Marvel qui ont pu faire leurs adieux à des personnages emblématiques du MCU.

Le film sera disponible le 4 octobre sur Disney+. Un jour plus tôt, il sera possible de découvrir Hold Your Breath, un nouveau thriller horrifique porté par Sarah Paulson et dont la bande-annonce s'est avérée très intrigante...

Tous les films sur Disney+ en octobre

Disney+ : les nouvelles séries d'octobre

Bien plus de séries vont s'ajouter à Disney+ durant les prochains jours, à commencer par La Máquina (9 octobre). Porté par Gael García Bernal, Diego Luna et Eiza González, le show va nous plonger dans le monde de la boxe et des magouilles alors qu'un célèbre boxeur se voit obligé de perdre son prochain match. Dans un autre genre, Les Enfants sont rois (23 octobre) nous plongera dans le monde des influenceurs alors qu'une jeune youtubeuse est enlevée. Dans cette série française, Doria Tillier jouera la mère de l'enfant, et Géraldine Nakache mènera l'enquête.

Toutes les séries sur Disney+ en octobre