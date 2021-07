District 10 : on en sait plus sur l'intrigue de la suite de District 9

Neil Blomkamp, le scénariste et réalisateur de « District 10 » donne des nouvelles de cette suite tant attendue par les fans du premier film. Le scénario est actuellement en cours d'écriture et progresse à grands pas.

District 9 : un chef d’œuvre instantané

En 2009, le cinéaste sud-africain Neill Blomkamp, alors totalement inconnu au bataillon, frappe un grand coup. Repéré par Peter Jackson, le jeune réalisateur marque les esprits avec son premier long-métrage : District 9. Avec ce film de science-fiction inédit, le metteur en scène offre une puissante allégorie de l’Apartheid. Il offre une œuvre devenue instantanément culte, qui prend place dans son Afrique du Sud natale. Le long-métrage reçoit des retours très positifs des critiques et il rapporte plus de 210 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 30 millions).

District 9 ©TriStar Pictures

Il n'en fallait pas plus pour lancer la carrière de ce brillant cinéaste. Par la suite, Neill Blomkamp s'est illustré à travers deux autres longs-métrages qui ont aussi marqué les esprits : Elysium et Chappie. Deux œuvres de science-fiction dans la même veine que District 9. Une approche crasseuse et dystopique qui prend place en Afrique du Sud. Pour son prochain projet, Neill Blomkamp s'attaque à la suite de District 9.

District 10 : le projet avance

Eh oui, Neill Blomkamp travaille actuellement sur sa première suite. Face au succès de District 9, le cinéaste s'est décidé à mettre en scène une suite, sobrement intitulée District 10. Lors d'une récente interview avec IGN, Neil Blomkamp a parlé de l'avancée de cette suite. Il a alors expliqué que le scénario était toujours en cours d'écriture. Le cinéaste a précisé qu'il voulait s'assurer que l'idée de faire une suite avait réellement un sens avant de se lancer tête baissée dans un tel projet. Il a également affirmé que District 10 allait se concentrer sur un pan spécifique de l'Histoire américaine :

Le script est en cours d'écriture. Ça s'annonce bien. Il a fallu une décennie pour comprendre, pour trouver une raison de faire ce film plutôt que de simplement faire une suite. Il y a un sujet dans l'histoire américaine qui correspond au monde de District 9, c'est une façon géniale de faire une suite. Alors oui, ça continue de se développer et ça se rapproche beaucoup.

District 9 ©TriStar Pictures

Ca fait maintenant douze ans que District 9 est sorti au cinéma. Une décennie plus tard, Neil Blomkamp semble avoir eu la bonne idée, sans pour autant la divulguer. Si District 10 devrait, à la manière du premier opus, dériver vers un énorme bouleversement historique, le réalisateur a tenu à garder cette information secrète pour le moment. Mais une chose est sûre, les fans du premier film seront sans aucun doute au rendez-vous pour découvrir cette suite. Mais en attendant la sortie de cette œuvre, Neil Blomkamp sera de retour avec Demonic le 27 août prochain, un thriller horrifique qui promet d'être mémorable comme la bande-annonce le prédit.