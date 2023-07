Dix pour Cent : l'intrigue du film révélée et une grosse surprise attendue

Découvrez les premiers éléments de l'intrigue du film "Dix pour Cent" avec Camille Cottin qui contient une grosse surprise pour Andréa. Le long-métrage devrait entrer en tournage à la fin de l'année ou début 2024.

Dix pour Cent revient bientôt

La série Dix pour Cent a connu un gros succès en France et à l'international (avec sa mise en ligne sur Netflix). Elle nous plongeait dans les coulisses d'une agence artistique parisienne, ASK, dirigée par Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette, secondés par leurs assistants Camille, Noémie et Hervé. Chaque épisode nous présentait le quotidien de ces agents de stars campés par Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel et Liliane Rovère.

La série nous dévoilait les coulisses du monde du show-business, avec ses contraintes et ses enjeux, mais aussi les relations complexes entre les agents et leurs talents, les rivalités et les moments de complicité. Chaque épisode mettait en scène une personnalité du cinéma ou du spectacle qui jouait son propre rôle, ce qui ajoutait une touche réaliste et originale à la série. Durant quatre saisons, Dix pour Cent a ainsi accueilli des stars françaises comme Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Juliette Binoche ou Jean Dujardin mais également des stars internationales comme Sigourney Weaver, présente dans la dernière saison.

Dix pour Cent © France Télévisions

Après quatre saisons très suivies, l'agence ASK a fermé ses portes et a ouvert de nouveaux horizons pour nos agents de stars préférés. Ainsi, on apprenait que Camille, Mathias et Arlette allaient monter leur agence de jeunes talents, tandis que Hervé se dirigeait vers une carrière de comédien et Noémie de productrice. De son côté, Gabriel était contraint de rejoindre les rangs de Starmédia, tandis qu'Andréa confiait qu'elle ne savait pas vraiment ce qu'elle allait faire, et qu'elle pourrait "réaliser une série sur une agence artistique" comme un clin d'oeil méta.

Si une cinquième saison n'est malheureusement plus d'actualité, en raison du planning trop chargé des comédiens qui sont depuis devenus très demandés (notamment Laure Calamy et Camille Cottin), un film sera prochainement diffusé (on ne sait pas encore s'il sortira sur grand écran ou à la télévision).

L'intrigue du film dévoilée et une surprise au programme

Alors que Camille Cottin nous confiait récemment que l'écriture du projet était déjà bien avancée, le producteur de la série, Dominique Besnehard, en a dévoilé les contours dans les colonnes de TV Mag.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du changement ! Comme annoncé dans le dernier épisode de Dix pour Cent, Andréa quittera bien le métier d'agent pour passer de l'autre côté de la barrière :

J’ai eu la chance de lire de synopsis et ça risque d’être très très drôle (...) Dans l’histoire, Andréa revient de New York et décide de faire son premier film comme réalisatrice. Elle devient metteur en scène, elle est femme, lesbienne et elle n'a pas un caractère facile... donc imaginez ce que ça va donner !

a-t-il déclaré, avant de préciser que le tournage ne devrait pas débuter avant fin 2023, voire début 2024.

Tout le casting original sera réuni autour de Camille Cottin. On imagine qu'elle devra négocier avec ses anciens collègues de travail pour choisir ses futurs comédiens. On a hâte de les retrouver !