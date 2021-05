Doctor Strange 2 : Elizabeth Olsen explique le lien avec la série WandaVision

Durant toute la diffusion de "WandaVision", les fans de Marvel ont attendu l'apparition de Doctor Strange. On sait que la série devait être liée au prochain film consacré à ce personnage, et Elizabeth Olsen tease comment la connexion va se faire.

Le caméo qui n'est jamais arrivé

La diffusion de WandaVision n'avait même pas commencé que nous savions déjà que la série serait rattachée plus ou moins à Doctor Strange in the Multivers of Madness. Un long-métrage que l'on attend avec une certaine impatience car Sam Raimi a été choisi pour le diriger. Il doit servir à explorer plus amplement les possibilités du multivers, comme le titre le suggère. Le tournage a eu lieu et la sortie reste prévue pour le 23 mars 2022. WandaVision aurait pu nous mettre un peu l'eau à la bouche en excitant tout le monde avec un caméo de Doctor Strange. Or, au bout du compte, le personnage ne s'est pas manifesté.

Si son apparition était bien prévue à l'origine, elle a finalement été annulée pour laisser la Sorcière Rouge prendre toute la lumière. Cette explication confirme néanmoins que le film et la série ont un rapport. Maintenant que Wanda est en possession du Darkhold, elle peut employer des pouvoirs encore plus puissants et la scène post-générique a montré qu'elle était à la recherche de ses enfants.

La Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Disney+/Marvel Studios

Elizabeth Olsen tease Doctor Strange 2

Lors de son passage dans le podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Elizabeth Olsen en a dit plus sur les nouvelles capacités de la Sorcière Rouge. Elle vient de révéler qu'elle pouvait employer la télékinésie et aussi voyager à travers les différents univers. Ce second pouvoir permet donc de mieux comprendre comment elle va agir dans Doctor Strange in the Multivers of Madness.

Cependant, on ne saurait dire si elle sera une alliée ou une ennemie de Stephen Strange. On penche évidemment pour la première option, même si son rôle peut être ambigu, comme ça a été le cas dans la série. Aveuglée par sa quête, elle pourrait naviguer entre les différentes dimensions et s'attirer des ennuis. À moins qu'elle ne soit l'élément déclencheur qui force Doctor Strange à s'aventurer dans le multivers. Bien que l'actrice n'ait pas révélé les contours du scénario, elle vient de délivrer un élément qui va permettre aux fans de continuer à théoriser.