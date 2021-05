WandaVision : on sait pourquoi Doctor Strange n'est pas présent dans la série

La série "WandaVision" a réservé aux fans du Marvel Cinematic Universe quelques belles surprises. Un caméo de Doctor Strange était attendu par tout le monde mais, étrangement, il n'a pas eu lieu. On sait désormais pourquoi le personnage incarné par Benedict Cumberbatch ne s'est pas montré.

Et Wanda devint la Sorcière rouge

WandaVision a été diffusée en début d'année sur Disney+, marquant ainsi le lancement de l'univers étendu sur le petit écran. Comme son titre l'indique, on y retrouvait les deux personnages campés par Elizabeth Olsen et Paul Bettany, pour une intrigue qui se passait après les événements d'Endgame. Le couple était au centre d'une sorte de réalité alternative et coulait des jours heureux. Jusqu'à ce qu'une série d'événements étranges viennent rompre cette petite vie tranquille. Sans être un ajout majeur au MCU, WandaVision a permis de développer davantage le personnage de Wanda, en la transformant notamment enfin en Sorcière rouge. On a aussi pu mieux cerner son caractère, son passé et toute l'ampleur émotionnel de son arc narratif.

Comme Falcon et le Soldat de l'hiver ensuite, cette série a servi à faire la transition, à faire entrer un personnage dans une autre phase. Mais tout ça sera ensuite exploité plus amplement au cinéma. On sait, par exemple, que Wanda va apparaître dans Doctor Strange in the Multivers of Madness. Le long-métrage réalisé par Sam Raimi reste prévu le 23 mars 2022 dans nos salles.

Wanda (Elizabeth Olsen) - WandaVision ©Marvel Studios

Quand WandaVision a été lancée, le public savait déjà que la Sorcière rouge allait avoir un rôle dans la seconde aventure dédiée au personnage tenu par Benedict Cumberbatch. En conséquent, un caméo de Doctor Strange sur le petit écran était un événement auquel tout le monde s'attendait. Il aurait eu pour but de teaser la suite du MCU et de stimuler l'excitation des fans. Sauf qu'il n'a pas eu lieu ! Elizabeth Olsen avait pourtant fait grimper l'attente en teasant un énorme caméo.

Un caméo de Doctor Strange avorté

Dans le dernier numéro de Rolling Stone (via MovieWeb), Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, est revenu sur cette absence remarquée. Il dévoile que Doctor Strange devait initialement bien faire une apparition dans WandaVision. Benedict Cumberbatch avait signé pour tourner brièvement dans la série. Il n'a finalement pas été inclus pour ne pas voler la vedette à Wanda lors de la fin. Pour rappel, elle montrait l'héroïne utilisant ses pouvoirs afin de rechercher ses enfants disparus. Doctor Strange serait alors apparu pour la guider :

Nous ne voulions pas que la fin de la série soit banalisée pour lancer le prochain film - voici le type blanc qui dit "Laissez-moi vous montrer comment fonctionne le pouvoir."

Ce changement quasiment au dernier moment a eu un impact sur Doctor Strange in the Multivers of Madness. Le scénario a été revu par la suite pour réagir au fait que le caméo n'avait pas eu lieu. On imagine que le film devait prendre en compte une précédente rencontre entre les deux personnages. Dans le fond, ça ne change pas énormément les choses et, de ce que l'on comprend, Doctor Strange pourrait être une sorte de mentor pour Wanda.

Le mystère des publicités est résolu

Publicité WandaVision ©Marvel Studios

Malgré son absence physique, il reste des traces du personnage dans la série. Vous vous demandiez sûrement quel était l'intérêt de ces étranges publicités. Kevin Feige a expliqué qu'elles étaient créées par Doctor Strange pour communiquer avec Wanda. Son intention était de parvenir à toucher l'héroïne afin de la faire réagir, alors qu'elle continuait de nourrir son délire à Westview. Or, quand le caméo a été supprimé, l'idée des publicités a continué de garder de l'intérêt aux yeux des créateurs de la série. Même si aucune explication claire n'a jamais été donnée sur ce point. Nous aurions tout autant pu s'en passer, bien qu'elles participaient à créer une ambiance loufoque.