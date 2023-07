Doctor Strange 2 : Hayley Atwell (Peggy Carter) frustrée par son caméo

Hayley Atwell incarne Peggy Carter dans le MCU depuis "Captain America". Mais dans "Doctor Strange 2", elle est Captain Carter, l'équivalent de Captian America dans un autre univers. Un caméo qui n'a pas amplement satisfait l'actrice.

Doctor Strange 2 : quand Wanda affronte les Illuminati

Sorti dans les salles en 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness voit Benedict Cumberbatch reprendre son rôle de Sorcier pour une nouvelle aventure dont il est le héros. Réalisé par Sam Raimi, le film voit Wanda Maximoff sombrer dans la magie noire du Darkhold dans le but de retrouver ses enfants (créés par elle-même dans la série WandaVision).

Pour l’arrêter, Strange s’allie avec America Chavez, une jeune fille capable de voyager à travers le multivers. C’est ainsi qu’ils vont atterrir sur Terre-838, un monde presque comme le leur, avec tout de même quelques changements…

Doctor Strange 2 ©Marvel

En effet, cette partie de Doctor Strange 2 permet de mettre en scène de nouvelles incarnations de super-héros. On voit ainsi Karl Modo occuper dans ce monde le poste de Sorcier suprême, et surtout les Illuminati, groupe de super-héros composé dans le film de Peggy Carter alias Captain Carter, de Black Bolt, de Captain Marvel (version Maria Rambeau), de Mr Fantastique et du Professeur Charles Xavier.

Un caméo par satisfaisant pour Hayley Atwell

Ne se contentant pas d’un simple clin d’œil fait aux fans de Marvel, Sam Raimi propose dans son film une séquence de combat d’une rare violence dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Les Illuminati devant affronter une Wanda puissante et impitoyable.

Cette dernière finit victorieuse après avoir laissé un bain de sang derrière elle. Une issue qui n’a visiblement pas particulièrement plu à Hayley Atwell, l’interprète de Peggy Carter dans le MCU depuis Captain America (2011), qui cette fois a eu la possibilité d’enfiler le costume de Captain America et son fameux bouclier.

Elizabeth Olsen - Doctor Strange 2 ©Marvel

Durant une interview avec Josh Horowitz, la comédienne s’est dit plutôt « frustrée » par ce moment. Elle estime avoir pu amener son personnage bien plus loin avec la série d’animation What if…? mais que ce caméo de Doctor Strange 2 n’était pas aussi satisfaisant.

Vous savez quand elle dit « Je peux continuer comme ça toute la journée » et juste derrière elle se fait couper en deux par un Frisbee. Et alors le public se dit « Apparemment non, tu ne peux pas continuer comme ça toute la journée ». (…) Ça ne sert pas très bien Peggy.

Comme on peut l’entendre durant l’interview, l’actrice reste plutôt amusée par la situation et semble prendre les choses avec ironie, trouvant même du positif dans les cascades qu’elle a pu effectuer. Elle conclut alors avec beaucoup d’humour en disant :