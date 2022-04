Doctor Strange in the Multiverse of Madness : qui sont réellement les Illuminati ?

C'est confirmé, les Illuminati seront bien dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». Alors que cette toute nouvelle équipe s'apprête donc à débarquer dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), il est temps de faire un point sur cette team toute particulière au sein des comics Marvel.

Les Illuminati seront bien dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Réalisé par Sam Raimi, l'homme derrière la première trilogie Spider-Man, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain dans les salles obscures. L'attente n'est donc plus très longue pour tous les fans du MCU, qui s'impatientent de découvrir ce nouvel opus. Déjà parce que ce sera la suite directe de Spider-Man : No Way Home, et que Doctor Strange va donc parcourir le multivers pour réparer ses erreurs du précédent film de la licence. Ensuite parce que ce scénario est propice à la rencontre de nombreux personnages issus des comics Marvel.

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

On sait déjà qu'America Chavez et La Sorcière Rouge seront de la partie, mais pas seulement. Puisque Doctor Strange in the Multiverse of Madness va aborder le concept du multivers, notre ancien sorcier suprême va croiser le chemin de nombreux héros issus d'autres sagas. C'est dans cette logique que Patrick Stewart est de retour dans la peau de Charles Xavier, un personnage initialement venu de la saga X-Men. Logiquement, il ne devrait pas être le seul, et comme Spider-Man : No Way Home avant lui, Doctor Strange 2 va permettre de ramener de nombreuses têtes connues.

On sait également que l'équipe des Illuminati sera de la partie, comme le confirme le dernier trailer du film.

Les Illuminati dans l'univers Marvel

Les Illuminati est une équipe de super-héros tenue secrète. Elle est créée en 2005 par le grand Brian Michael Bendis et le dessinateur Steve McNiven. Il s'agit d'un groupe très réduit de quelques grands super-héros qui agit dans l'ombre, pour prendre des décisions radicales pour le survie de l'espèce humaine. Il faut donc que cette team pas comme les autres soit composée des représentants des plus grandes équipes de l'univers Marvel.

C'est dans cette optique que la première équipe des Illuminati est composée de Iron Man (membre des Avengers), de Mr Fantastic (chef des 4 fantastiques et accessoirement le plus brillant cerveau humain), de Namor (qui est le représentant de l'Atlantide et plus largement du monde aquatique), de Flèche Noire (le roi des Inhumains), de Doctor Strange (pour toute la dimension magique) et enfin de Charles Xavier (membre des X-Men).

Les Illuminati ©Marvel Comics

En prenant les plus grosses têtes de chacune des sections de l'univers Marvel, les Illuminati peuvent ainsi prendre des décisions qui devraient, logiquement, convenir à tous. Il faut aussi savoir que Black Panther a refusé de rejoindre ce groupe restreint, et que Amadeus Cho (une autre version de Hulk) et Le Fauve ont rejoint les Illuminati en 2015. Quant à Charles Xavier, il quitte le groupe après l'événement House of M qui lui coûte ses pouvoirs mutants.

De lourdes décisions

Ainsi, les Illuminati se réunissent dans l'ombre et dans le plus grand secret. Peu de personnages ont connaissance de leur existence, et ceux qui sont au courant contestent généralement le fonctionnement de cette team. À l'origine, ces 6 héros décident de se réunir pour que chacun des membres conserve et dissimule une pierre d'infinité. Un moyen de garder ce grand pouvoir éclaté entre différents individus, et surtout loin des super-vilains comme Thanos.

Depuis leur création, les Illuminati ont pris de lourdes décisions. Ce sont eux, par exemple, qui prennent une initiative à l'encontre de Sentry, et décident de l'enfermer au RAFT. Ils ont également agi contre Hulk (Bruce Banner) dans Planète Hulk. Face au danger que représente le géant de Jade, les Illuminati décident de l'exiler sur la planète Sakaar. Une décision qui aura de lourdes conséquences puisqu'elle entraînera la terrible vengeance de Hulk dans World War Hulk.

Les Illuminati ©Marvel Comics

L'ère des Illuminati prend fin au début de Secret Invasion, quand le groupe découvre que Flèche Noire est en réalité un Skrull infiltré. Face à ce problème de confiance, et après l'assassinat de ce faux Flèche Noire par Namor, les membres des Illuminati décident de ne plus se consulter.

Les Illuminati dans le MCU

Ainsi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness va présenter les Illuminati dans le MCU. Reste cependant à savoir quelle sera leur composition. Logiquement, Stephen Strange ne fera pas partie de l'équipe, sauf si un variant de ce dernier en est membre. Charles Xavier est déjà confirmé. Quant aux autres personnages, cela reste pour le moment assez flou.

Normalement, Iron Man sera incarné par un autre acteur (peut-être Tom Cruise) et sera donc un variant du personnage campé par Robert Downey Jr. depuis le premier Iron Man. Ensuite, Namor pourrait faire sa toute première apparition dans le MCU sous les traits de Tenoch Huerta. Enfin, selon toute logique, les comédiens Ioan Gruffudd (Les 4 Fantastiques) et Anson Mount (Marvel's Inhumans) devraient respectivement reprendre les rôles de Reed Richards et de Flèche Noire.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

On peut également se demander quelle sera l'ampleur de l'implication des Illuminati dans le reste du MCU. Est-ce que cette équipe ne sera présente que pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou sera-t-elle de retour à l'avenir ? Logiquement, les Illuminati pourraient faire de courtes apparitions dans d'autres productions de Marvel Studios, notamment quand de lourdes décisions devront être prises.

Il y a des chances pour que les spectateurs recroisent la route des Illuminati quand Kang le conquérant va réellement se réveiller dans le MCU. Il y a aussi beaucoup de chances pour que la création des Illuminati soit antérieure à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et qu'ils aient déjà pris des décisions dans le secret le plus total par le passé. Quoi qu'il en soit, l'introduction des Illuminati est un choix intéressant, et on a très hâte de découvrir leur composition dans le film de Sam Raimi !