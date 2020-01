Doctor Strange 2 : le film Marvel perd son réalisateur

Vous avez aimé ? Partagez :

Sale nouvelle pour le Doctor Strange. Le héros incarné par Benedict Cumberbatch ne sera pas dirigé par Scott Derickson dans sa seconde aventure. Le réalisateur quitte le projet et Marvel doit se mettre en quête d’un nouvel associé pour nous plonger dans les tréfonds du Multivers.

Scott Derickson est, avec James Gunn, l’un des rares réalisateurs du MCU qui a su garder son style en étant dans le cadre d’un objet à grand spectacle. Il faut se rappeler que le bonhomme vient du cinéma horrifique, et qu’il est derrière Sinister ou L’Exorcisme d’Emily Rose. Le premier Doctor Strange arrivait à avoir une personnalité, ce qui laissait augurer de belles choses pour sa suite, programmée dans le cadre de la phase 4 du MCU. Derickson était attendu à la réalisation pour ce devait être, selon lui, le premier film « effrayant » de l’univers étendu. On avait alors compris que sa sensibilité et son expérience dans l’horreur allaient servir. Une vraie curiosité, quand on sait que Marvel et Disney sont très attachés aux PG-13 et ne peuvent pas se permette de trop gros écarts. Néanmoins, sans déverser des litres de sang à l’écran, il y avait moyen de sortir un résultat léché dans l’ambiance en se conformant à cette note d’intention.

Scott Derickson ne réalisera pas Doctor Strange 2

En début d’année, Kevin Feige calmait quand même les ardeurs des plus optimistes en clamant que Doctor Strange in the Multiverse of Madness ne serait pas un film d’horreur mais qu’il contiendrait juste des séquences effrayantes. A-t-il, par la même occasion, refroidit son réalisateur ? On peut le croire avec l’annonce de Scott Derickson sur son compte Twitter :

Marvel and I have mutually agreed to part ways on Doctor Strange: In the Multiverse of Madness due to creative differences. I am thankful for our collaboration and will remain on as EP. — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) January 10, 2020

Marvel et moi avons mutuellement accepté de se séparer pour Doctor Strange 2 à cause de différends créatifs. Je les remercie pour notre collaboration et je reste impliqué en tant que producteur exécutif.

Personne n’est encore nommé pour le remplacer à la mise en scène. La cause de ces fameux « différends » n’est pas évoquée explicitement, on ne sait donc pas ce qu’ils cachent. Mais il y a fort à parier qu’il n’a pas pu faire ce qu’il veut et que Marvel doit poser des grosses conditions afin de continuer à mener sa barque. Ce n’est en rien surprenant que le studio mène ses affaires comme il l’entend tant les succès financiers sont probants. Sur le plan créatif, c’est une vraie perte que celle de Scott Derickson à la réalisation. On attend sagement de voir qui prendra le poste et ce ne serait pas étonnant que Marvel puise encore du côté du cinéma de genre.

La date de sortie de Doctor Strange 2 reste fixée, pour l’instant, au 5 mai 2021.