Doctor Strange 2 : le logo du film donne un indice sur l'intrigue

Le logo de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » vient peut-être d'être dévoilé via des produits dérivés du film. Un bonnet de l'équipe des cascadeurs comporte un emblème combinant la blason du Dr Strange et la couronne de La Sorcière Rouge.

Doctor Strange 2 : une grosse attente

Après un premier opus qui a rapporté plus de 677 millions de dollars de recettes au box-office, Marvel Studios a décidé de lancer la production d'un deuxième film Doctor Strange. Intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le long-métrage est dirigé par Sam Raimi (le metteur en scène de la trilogie originale de Spider-Man). Benedict Cumberbatch est évidemment de retour dans la peau du Sorcier Suprême, Rachel McAdams reprend le personnage de Christine Palmer, tandis que Chiwetel Ejiofor reviendra dans le rôle de Mordo.

Le reste de la distribution se compose pour le moment d'Elizabeth Olsen qui reviendra dans les habits de La Sorcière Rouge et de Tom Hiddleston qui viendra faire un coucou dans le rôle de Loki. Le long-métrage va ainsi réunir les trois plus grands magiciens du Marvel Cinematic Universe (MCU) pour une raison encore inconnue.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) - Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Selon les principales théories, les trois sorciers vont devoir unir leurs forces pour sauver la réalité face au puissant Kang, introduit à la fin de la série Loki. Mais pour le moment, on ne sait pas vraiment de quoi va traiter l'intrigue du film... Il se murmure cependant que Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait être le premier film d'horreur du MCU.

Un premier logo dévoilé

Le compte Twitter Doctor Strange 2 Updates vient de partager le premier logo du long-métrage. Il s'agit d'un bonnet de l'équipe des cascadeurs qui représente un emblème réunissant le logo emblématique du Sanctum Sanctorum de Strange et la couronne de La Sorcière Rouge. Un signe qui vient donc confirmer une fois de plus la présence de La Sorcière Rouge au sein de l'intrigue.

À l'heure actuelle, difficile de savoir quel rôle va jouer Wanda dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une chose est sûre, le film de Sam Raimi va avoir d'énormes répercussions sur la suite de la phase 4 du MCU. Certaines hypothèses suggèrent même que le film va permettre l'introduction des X-Men et des 4 Fantastiques au sein du MCU. Le film sera également étroitement lié aux événements de Spider-Man : No Way Home.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu le 23 mars 2022 au cinéma !