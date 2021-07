Doctor Strange 2 : le film le plus flippant du MCU d'après Elizabeth Olsen

La comédienne Elizabeth Olsen vient de s’étendre une nouvelle fois sur le futur film « Doctor Strange et le Multivers de la Folie », dans lequel elle va apparaître. L’actrice promet que le film de Sam Raimi sera le plus effrayant de tout le Marvel Cinematic Universe.

Doctor Strange et le Multivers de la Folie : un film très attendu par les fans

Décidemment, l’univers de Doctor Strange est réservé aux réalisateurs venus du genre horrifique. Après le premier film mis en scène par Scott Derrickson, l’homme derrière Sinister et L'Exorcisme d'Emily Rose, le deuxième opus va être dirigé par Sam Raimi (saga Evil Dead, Jusqu’en Enfer). Ce réalisateur culte, qui a également mis en scène la trilogie Spider-Man, a donc été choisi par Marvel Studios pour réaliser Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Un film très attendu par les fans du MCU.

Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange ©Marvel Studios

Prévu pour le 23 mars 2022, le long-métrage verra évidemment les retours de Benedict Cumberbatch et de Rachel McAdams. En plus du duo du premier film, le long-métrage va également ramener Elizabeth Olsen dans la peau de La Sorcière Rouge. Tout juste sortie de la série WandaVision, la puissante magicienne va avoir un rôle central à jouer dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Benedict Wong va également revenir dans la peau de Wong, tandis que Chiwetel Ejiofor va aussi reprendre le rôle de Mordo. Enfin, Bruce Campbell, l’acteur fétiche de Sam Raimi, devrait apparaître dans un rôle encore tenu secret. Pour le moment, l’intrigue du film demeure très évasive, mais il se murmure que Cauchemar pourrait être le grand méchant du film. En tout cas, Sam Raimi va devoir aborder les multivers, notamment à cause des (ou grâce aux) événements de la série Loki.

Le premier film d’horreur du MCU ?

Elizabeth Olsen vient de recevoir sa première nomination aux Emmy Awards pour son travail dans WandaVision. Elle a célébré cette réussite en participant à un débat pour New York Film Academy. Pour l’occasion, l’utilisateur Twitter @VATICANCAME0WS a posé quelques questions sur le prochain Doctor Strange. Elizabeth Olsen en a donc profité pour lâcher quelques commentaires assez alléchants. Elle a notamment promis que ce nouveau film du MCU serait le plus effrayant de toute la licence :

C'est un film très effrayant. On parle de Sam Raimi. Il essaie de créer le film Marvel le plus effrayant jamais réalisé.

Doctor Strange 2 ©Marvel Studios

Paradoxalement, ce sujet est au centre de nombreux débats depuis quelques années maintenant. Initialement, Scott Derrickson devait mettre en scène Doctor Strange et le Multivers de la Folie. Mais le cinéaste a abandonné le projet parce que Kevin Feige voulait une interdiction PG-13, alors que Derrickson voulait faire un véritable film d’horreur. A cause de ces différents créatifs, il a préféré laisser sa place à Sam Raimi. Ce dernier semble avoir une exigence revue à la baisse et le classement PG-13 ne lui provoque visiblement aucun désagrément. Le président de Marvel Studios a depuis précisé que Doctor Strange et le Multivers de la Folie ne serait pas un film d’horreur mais demeurerait effrayant. Reste maintenant à savoir si ce deuxième film sera réellement un film d’épouvante, ou s’il sera une proposition banale du MCU… Réponse le 23 mars 2022. On espère, de notre côté, que Elizabeth Olsen a raison et que le MCU nous réserve bien son premier « film d’horreur ».