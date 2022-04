Doctor Strange 2 : Marvel dévoile un premier extrait avec un énorme monstre

À quelques jours de la sortie de "Doctor Strange 2", Marvel a dévoilé un extrait du film. On y retrouve le super-héros aux prises avec une immense créature pour sauver la jeune America Chavez.

La folie de Doctor Strange 2

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu pour plusieurs raisons. Le film a commencé à créer un petit engouement lorsque Sam Raimi a été engagé pour le mettre en scène. Un retour important pour le cinéaste dans le genre super-héroïque, vingt ans après le premier Spider-Man (2002). Ensuite, grâce à Spider-Man : No Way Home, les portes du multivers ont été ouvertes. Stephen Strange va donc devoir réparer ses erreurs et se confronter à de nombreux personnages. Certains déjà vus dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), d'autres qui seront introduits pour la première fois à l'écran.

Doctor Strange 2 ©Marvel

Ainsi, outre les retours de Wanda, Wong ou encore de Christine Palmer, on verra apparaître le Dark Strange de la série What If... ?, et surtout les Illuminati. Pour l'occasion, Patrick Stewart sera de la partie, offrant ainsi une ouverture directe aux X-Men.

Un extrait avec un gros monstre et America Chavez

Pour poursuivre la promotion de Doctor Strange 2, Marvel a dévoilé un premier extrait du film (en une d'article). Une vidéo d'une minute qui met en scène le magicien face à un ennemi d'abord invisible. Mais grâce à ses pouvoirs, on découvre finalement une immense créature, une sorte de poulpe géant avec un seul œil. Une apparition qui rappel, dans un autre genre, l'étoile de mer Starro de The Suicide Squad.

Mais l'essentiel est ailleurs. Car la créature semble viser en particulier une jeune fille réfugiée dans le bus. Heureusement, Strange intervient, démembre le véhicule pour la faire sortir et il la récupère grâce à sa cape. On la voit alors plus clairement et il s'agit bien de Xochitl Gomez qui interprète America Chavez. Un personnage connu des fans des comics puisqu'elle est la seconde incarnation de Miss America. Son introduction dans Doctor Strange 2 devrait permettre à Marvel d'avancer un peu plus dans son développement des Young Avengers.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira dans les salles le 4 mai.