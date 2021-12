Doctor Strange 2 pourrait avoir de très nombreux caméos

"Spider-Man : No Way Home" aurait donné des idées à Marvel pour "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Le prochain film du Marvel Cinematic Universe (MCU) pourrait inclure de très nombreux caméos grâce au multivers.

Après Spider-Man, place à Wanda et Strange

Spider-Man : No Way Home étant enfin sorti dans les salles, on pense déjà à la suite du côté des fans de Marvel. Et le prochain film prévu se nomme Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il s'agit du second film consacré à Stephen Strange qui est néanmoins apparu dans d'autres films du Marvel Cinematic Universe. En effet, on a pu retrouver son interprète Benedict Cumberbatch dans Thor : Ragnarok (2017), Avengers : Infinity War (2018), Avengers : Endgame (2019) et dans la dernière aventure de Spider-Man. Et si beaucoup s'attendaient à le voir apparaître dans la série WandaVision, ce ne fut finalement pas le cas. A l'inverse, c'est bien Wanda qui sera au casting de ce Doctor Strange 2.

Doctor Strange 2 ©Marvel

Dans ce prochain film, on retrouvera en effet la Sorcière Rouge toujours interprétée par Elizabeth Olsen. Ça dernière a désormais de puissants pouvoirs qu'elle devra encore apprendre à maîtriser. Nul doute que Strange pourra lui donner un coup de main, bien que ce dernier ait un peu perturbé l'espace-temps en voulant aider Peter Parker. Un multivers a été ouvert dans No Way Home, et comme l'indique le titre de Doctor Strange 2, il en sera encore question dans ce prochain film.

Du beau monde dans Doctor Strange 2

On l'a vu avec le dernier Spider-Man que l'introduction du multivers permettait à Marvel toutes les folies en faisant intervenir une quantité de personnages mythiques. Si vous n'avez pas encore vu le film, on évitera de vous spoiler autre chose que la présence d'ennemis de Peter Parker des précédents films de Sam Raimi et Marc Webb. Marvel a pu constater que cette proposition fonctionnait à merveille auprès des fans. La preuve, le film réalise un démarrage monstrueux au box-office américain.

Dès lors, il semblerait que le studio ait envisagé de reproduire en partie la même recette avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'est ce que révèle The Hollywood Reporter dans sa dernière newsletter de l'année. Le média américain explique que les reshoots du film seront bientôt terminés. Et que ces derniers auraient été demandés en partie par la production pour pouvoir "s'amuser plus avec le multivers". D'après une source de THR, il s'agirait alors d'inclure plus de caméos que ce qui était initialement prévu.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel

On pourrait donc revoir des personnages des précédents films, mais également, pourquoi pas, avoir l'introduction de super-héros apparus dans des productions non-liées au MCU. On pense évidemment aux X-Men ou aux Quatre fantastiques qui appartiennent désormais à Disney depuis son rachat de la Fox. Des personnages que les fans Marvel espèrent voir apparaître au plus vite. On vous laisse à vos hypothèses sur les héros ou anti-héros qui pourraient apparaître dans le prochain Doctor Strange. N'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Et d'ici là, vous pouvez toujours (re)voir Spider-Man : No Way Home.