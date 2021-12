Spider-Man : No Way Home fait un démarrage stratosphérique au box-office

Après des années d'attente, "Spider-Man : No Way Home" est enfin en salles ! Et il a réalisé un démarrage incroyable au box-office. Découvrez les chiffres vertigineux.

Spider-Man : No Way Home est dans les salles

Plus de deux ans après la sortie de Far From Home, et après avoir été repoussé à deux reprises en raison de la crise sanitaire, Spider-Man : No Way Home est enfin en salles ! Il reprend directement après les événements du précédent opus, lorsque l'identité du tisseur est révélée au monde entier. Peter Parker (Tom Holland) fait face pour la première fois au regard des autres, et doit à tout prix protéger son entourage, à commencer par sa petite amie MJ (Zendaya). Mais la tâche s'annonce plus compliquée que prévu.

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Marvel Studios

Pour revenir à une existence à peu près normale, il décide de demander de l'aide à Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) pour inverser le cours des choses. Hélas, le sort de ce dernier échoue et ouvre la porte au fameux multivers. D'anciens méchants reviennent, à commencer par le Bouffon Vert (Willem Dafoe). La promesse de ce spectacle, renforcée par les rumeurs de la présence des deux anciens Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield, a créé une énorme attente de la part du public. Et ça s'est confirmé au box-office.

Un début tonitruant

Les premières projections françaises avaient donné la tendance, et elle s'est confirmée le week-end dernier aux États-Unis. En effet, le film de Jon Watts a dépassé les projections les plus folles. Avec plus de 253 millions de dollars, il a réalisé le troisième plus gros démarrage de tous les temps aux États-Unis, derrière les deux derniers films Avengers. Dans un contexte encore fébrile, c'est un véritable exploit.

Même son de cloche au Royaume-Uni où Spider-Man : No Way Home a tout simplement réalisé le meilleur premier jour de l'Histoire, devant James Bond.

Au niveau mondial, avec 587 millions de dollars, le film s'impose comme le troisième meilleur démarrage de tous les temps, là encore derrière les deux derniers films Avengers. Il devrait sans mal entrer dans le top 10 des plus gros succès de tous les temps au box-office mondial.