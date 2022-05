Doctor Strange 2 : que comprendre de la fin du film Marvel ?

Attention, SPOILER !!! À la fin de "Doctor Strange 2", le super-héros voit apparaître sur son front un troisième œil. Un attribut effrayant qui pourrait provenir de plusieurs éléments combinés.

Doctor Strange 2 : l'importance de Dark Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness vient de sortir dans les salles françaises. Une aventure dirigée par Sam Raimi dans laquelle le Sorcier est confronté au multivers, après avoir fait la rencontre d'America Chavez (Xochitl Gomez). Pendant le long-métrage, le duo passe notamment à travers différents mondes pour fuir la Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen). Après plusieurs rebondissements, Strange est catapulté avec une version de Christine Palmer (Rachel McAdams) dans un monde effrayant. Un univers mort où réside Dark Strange. Ce dernier est une version du Sorcier présentée dans la série What if. Il faut donc voir l'épisode 4 du show pour mieux comprendre cet antagoniste, qui a tout sacrifié dans l'espoir de ramener à la vie sa Christine.

Doctor Strange 2 ©Marvel

On assiste donc à un combat entre le premier Strange et cette version obscure qui est en possession du Darkhold. Surtout, il dévoile assez rapidement son troisième œil. Un attribut qu'on retrouve aussi à la fin du film sur le "gentil Strange".

C'est cette dernière séquence (avant les scènes post-générique) qui interroge. Comment et pourquoi Doctor Strange dispose-t-il à son tour d'un troisième œil ? Cela provient, normalement, de l'Œil d'Agamotto, l'amulette que porte notre héros autour du cou. Un objet qu'il obtenait dans le premier Doctor Strange (2016) et qui renfermait en réalité la Pierre du Temps. Après les événements d'Avengers : Endgame, Strange a continué de porter l'amulette mais sans avoir débloqué toute sa puissance.

C'est quoi ce troisième œil ?

Si on se réfère aux comics, l'Œil d'Agamotto permet à son utilisateur de voir la "vérité" (comme sur le gif ci-dessous) et de revivre des événements récents. Il est possible de voir le passé mais également de s'attaquer à des êtres mystiques. De plus, grâce à cet objet, il est possible de créer des portails vers d'autres dimensions. Enfin, via l'amulette, un troisième œil peut s'implanter sur le front d'autres personnes.

Il se pourrait donc que l'utilisation du Darkhold soit responsable de la création du troisième œil, comme semble l'induire Dark Strange. Il est également possible que ce dernier, au moment de mourir et alors que son troisième œil s'ouvre devant Christine, l'ait transmis à cet instant à Doctor Strange. Strange pourrait aussi avoir simplement débloqué cette capacité de l'amulette à force de l'utiliser.

L'avenir incertain de Strange

Enfin, on remarque un détail intéressant à l'issue du combat : une marque rouge sur le front de Stephen. Un élément visible justement chez le Strange de l'épisode 4 de What if, après plusieurs utilisations de l'amulette. Puisque, dans la série, cette blessure provient d'un simple accident de voiture, cela pourrait être un simple clin d'œil. À moins que cela ne serve à présager un futur inquiétant pour le héros de Doctor Strange 2 et une ouverture vers une version démoniaque du personnage.

Doctor Strange 2 / What if ©Marvel

Dans tous les cas, le film se termine de manière assez effrayante avec l'apparition douloureuse du troisième œil sur Strange. Néanmoins, la scène post-générique vient calmer nos inquiétudes puisqu'après avoir été accosté par un nouveau personnage, il n'a aucun problème à ouvrir son troisième œil pour repartir vers une autre dimension. On peut donc supposer qu'il va apprendre à maîtriser cette nouvelle capacité et pourra ainsi voyager dans différents univers. Provoquant ainsi un nouveau chaos à régler dans Doctor Strange 3 ? Vraisemblablement.

Quid de Wanda ?

Le dernier élément important du final de Doctor Strange 2 est évidemment la mort de Wanda. Du moins, une mort supposée puisque, pour détruire le Darkhold, cette dernière a tout de même fait s'effondrer sur elle tout un sanctuaire. Un acte qui lui a permis de se libérer de l'influence du Darkhold, et d'en détruire toutes les versions dans les autres univers. Une dernière action héroïque pour expier ses fautes en sommes.

Mais cela signifie-t-il vraiment qu'elle est morte ? Pas forcément. On sait que Marvel trouve souvent le moyen de ramener des personnages. De plus, certaines rumeurs, l'actrice Elizabeth Olsen aurait signé une prolongation de contrat pour apparaître dans des productions Marvel pendant encore sept ans. Une information non-confirmée pour le moment.

Doctor Strange 2 est à découvrir dans les salles de cinéma depuis le 4 mai. Retrouvez ici notre critique.