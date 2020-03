Doctor Strange 2 : un tournage toujours prévu en juin ?

La pandémie du coronavirus met tout Hollywood en pause et personne n'est encore dans la possibilité de dire quand la situation sera réglée. Alors que les tournages sont arrêtés, celui de "Doctor Strange 2", prévu en juin prochain, va-t-il pouvoir commencer à cette période ?

L'arrivée du coronavirus a rebattu les cartes dans l'industrie. Entre les sorties reportées, les tournages stoppés et les prochaines productions qui prendront sûrement du retard, on sent qu'il y aura des conséquences sur le long terme. Une grosse partie de l'agenda qu'on avait en tête ne sera sûrement plus valable et la fin d'année s'annonce folle si le contingent de films reportés fait le choix d'arriver à cette période - déjà chargée en temps normal. Alors qu'on vous parlait des probables retards de The Batman et Matrix 4, un autre gros film est pour le moment peu inquiété : Doctor Strange in the Multivers of Madness. Le film Marvel doit débuter son tournage en juin prochain, ce qui est annoncé depuis un moment.

Doctor Strange 2 entrera en tournage normalement

D'après Variety, aucun changement n'a encore été acté par Disney. Le média a ses raisons de le penser, avec une pré-production qui continue normalement en ce moment (avec des membres qui bossent depuis chez eux). Le studio doit jouer la montre en attendant de voir comment la situation évolue. Il paraît évident que si un risque est encore encouru par l'équipe à cette date, rien ne sera lancé. Mais on se rappelle qu'il a fallu attendre un long moment avant que la sortie de Black Widow ne soit annulée en avril prochain. Là encore, Disney ne donne pas des signes de précipitation et a l'espoir que la pandémie se sera calmée en juin. Dans le même article de Variety, on peut lire que les studios s'attendent à une remise en marche des productions lors de la seconde partie d'avril, ou en mai.

Disney s'est lancé depuis des années dans une entreprise monstrueuse avec le MCU et son avancée se fait selon un calendrier parfaitement rôdé. Pour respecter leurs plans et ne pas chambouler une progression pensée en amont, il serait compliqué pour eux que ce tournage soit reporté. Sa sortie est prévue pour le 5 mai 2021 donc, en effet, il ne faudrait pas qu'intervienne un ralentissement si ce délai veut être respecté.