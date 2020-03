Les sorties de The Batman et Matrix 4 probablement repoussées

La crise du coronavirus a mis toute l'industrie en pause. Les sorties sont décalées, les tournages sont arrêtés, les cinémas ne sont plus ouverts. Quand nous sortirons de cette situation, certaines choses ne seront plus valables, comme probablement les dates de sortie de "The Batman" et "Matrix 4".

Tout le monde a désormais pris la mesure de ce qui est en train de se passer en ce moment. Les studios n'ont pas joué avec le feu en arrêtant les productions en cours, même si cela coûte parfois très cher comme on l'a vu dans le cas de Disney avec Shang-Chi. Mais ce serait totalement inconscient de mettre les équipes dans des conditions qui ne garantissent pas leur sécurité. Parmi les films actuellement en production se trouvent The Batman et Matrix 4, deux projets particulièrement attendus. Le premier a tellement mis de temps avant de se faire qu'on appréciait de voir son tournage avancer sans accrocs. Le second est une étonnante surprise, qui intervient longtemps après la fin de la trilogie originale. Ces prises de vue faisaient d'ailleurs souvent parler d'elles car elles se passaient en plein air et en ville.

Quand les pause ont été décrétées, on a pu lire qu'elles seraient effectives pendant deux semaines. Mais la situation n'étant pas encore sur le point de s'arranger - pire, elle s'aggrave parfois -, il va vraisemblablement falloir attendre encore avant que les équipes ne retrouvent le chemin des plateaux. Selon un nouveau rapport de Variety, les studios ne prévoient pas de relancer la machine avant la mi-avril ou même mai. La pandémie frappe actuellement les USA mais le pic n'est pas encore atteint et il faudra attendre de voir quand la situation sera plus calme pour envisager un retour au travail. Toute reprise d'une activité normale trop prématurée pourrait justement relancer la propagation du virus. On cite The Batman et Matrix 4 car ce sont de gros projets très surveillés mais la situation est la même pour toutes les autres productions. Hollywood est entièrement à l'arrêt.

Matrix 4, The Batman et plein d'autres films seront sûrement repoussés

Et tout ça va avoir des répercussions une fois que la pandémie sera passée. Le retard dont on parle désormais n'est pas minime et pourrait, par conséquent, provoquer des retards par rapport aux dates de sortie annoncées. On l'a vu avec les prochaines sorties déjà prêtes, qui risquent de toutes s'agglutiner en fin d'année. Pour The Batman, prévu en juin 2021, et Matrix 4, attendu en mai 2021, il y a fort à parier d'après le média américain qu'il faille envisager que des nouvelles dates soient définies. Le temps perdu actuellement risque de ne pas permettre aux équipes de finir les films dans les temps. Encore une fois, il en va de même pour tout un tas d'autres productions. On peut s'attendre à ça également, par exemple, pour les films Marvel. Pareil pour le petit écran, avec des networks ou des plateformes qui commencent à revoir leur calendrier des sorties.