Doctor Strange : ce projet singulier de Guillermo del Toro et Neil Gaiman qui n'a pas vu le jour

Dans les années 2000, avant que le MCU ne devienne le phénomène que l'on connaît, Guillermo del Toro et Neil Gaiman réfléchissent ensemble à une aventure cinématographique pour Doctor Strange. Un projet dans lequel le "Maître des arts mystiques" aurait traversé les décennies incognito à New York, et où il aurait commencé à développer ses pouvoirs et lutter contre ses démons au début du XXe siècle.

Doctor Strange : une figure emblématique du MCU

En 2016, après la mêlée générale de Captain America : Civil War, Doctor Strange poursuit l'ouverture de la troisième phase du MCU. Un premier volet dans lequel le neurochirurgien new-yorkais Stephen Strange, incarné par Benedict Cumberbatch, découvre les dimensions alternatives ainsi que les pouvoirs qu'il est capable de développer avec l'aide de l'Ancien (Tilda Swinton). Le sorcier fait ensuite un bref passage dans Thor : Ragnarok avant de tenir un rôle plutôt discret, mais important, dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Le super-héros occupe aujourd'hui une place centrale au sein du MCU puisqu'il a découvert le multivers (élément principal de la phase 4) et ses dangers aux côtés de l'homme-araignée dans Spider-Man : No Way Home, puis dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness où il a fait face à la Sorcière rouge (Elizabeth Olsen). Deux longs-métrages qui ont cartonné au box-office, récoltant respectivement 1,9 milliard et 955 millions de dollars de recettes mondiales.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Arrivé après Iron Man, Hulk et Captain America, Doctor Strange s'est donc imposé comme l'un des personnages phares de l'univers Marvel et cela devrait encore être le cas pendant un moment, au vu de la conclusion du deuxième opus qui lui est consacré. Un destin cinématographique qui aurait pu être totalement différent pour le protagoniste, d'après les déclarations de l'auteur Neil Gaiman dans le podcast Happy, Sad, Confused.

Le projet de Guillermo del Toro et Neil Gaiman

Alors que sa série Sandman cartonne actuellement sur Netflix, le scénariste est revenu sur un projet de film autour de Stephen Strange. Pendant le tournage d'Hellboy II : Les Légions d'or maudites, Neil Gaiman rend visite à Guillermo del Toro. Les deux artistes évoquent la possibilité de travailler ensemble sur un long-métrage centré sur le sorcier, bien avant les adaptations signées Scott Derrickson et Sam Raimi.

L'auteur d'American Gods et Good Omens soumet ensuite quelques idées à Kevin Feige en 2007, soit un an avant la sortie d'Iron Man et L'Incroyable Hulk. À l'époque, "Doctor Strange n'était pas à l'ordre du jour" pour Marvel selon Neil Gaiman. Il précise à propos du concept développé avec Guillermo del Toro :

La chose que nous voulions vraiment faire, c'était vivre ses aventures à fond, le faire devenir alcoolique et un médecin radié de l'ordre, ce genre de choses.

Des événements qui seraient produits "dans les années 1920". Neil Gaiman ajoute au sujet de ce concept alléchant :

L'idée c'était qu'il traverse toutes ces épreuves et cela le forme pour devenir le plus grand sorcier du monde, peut-être à la fin des années 20 ou au début des années 30. Il vit à Greenwich Village depuis 90 ans et a la même apparence mais personne ne s'en aperçoit vraiment. Nous aimions cette idée d'un personnage hors du temps. Mais à part ça, il aurait été très proche de la version de Steve Ditko parce que, vous savez, c'est le meilleur !

Finalement, Marvel préfère se consacrer à Thor et Captain America avant de donner sa chance à Doctor Strange dans les salles obscures. Il ne s'agit d'ailleurs pas du seul projet de Guillermo del Toro avec la firme à ne pas avoir abouti, puisque sa série sur Hulk a elle aussi été mise de côté.