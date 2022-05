Doctor Strange 3 : que va nous réserver le film ?

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" est en salles depuis le mercredi 4 mai 2022. Et la fin du film réalisé par Sam Raimi met déjà en place quelques éléments concernant un hypothétique "Doctor Strange 3". Voici de quoi pourrait logiquement parler le film.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : focus sur la fin

Evidemment, cet article contient quelques SPOILERS concernant la fin du film de Sam Raimi. Vous êtes toujours là ? Alors c'est parti. Lors des tous derniers instants du long-métrage, alors que les spectateurs pensent que Dr Strange est tiré d'affaire, ce dernier est soudainement pris d'une terrible crise de douleur. Le héros se relève, et l'assistance découvre, horrifiée, que le personnage a un troisième œil sur le front, comme Dark Strange avant lui.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Puis vient la première scène post-générique. Une séquence rapide qui introduit un tout nouveau personnage dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) en la personne de Cléa. Cette dernière, incarnée par la superstar Charlize Theron pourrait donc jouer un rôle central dans un hypothétique Doctor Strange 3. Ces deux éléments nous permettent en tout cas d'avoir quelques pistes concernant l'éventuel troisième opus de la saga consacrée au maître des arts mystiques.

Doctor Strange 3 : nos premières théories

Parlons d'abord du troisième œil. Si l'on suit la logique du MCU jusque-là, la présence de ce troisième œil n'est clairement pas bon signe pour Stephen Strange. Même si cette apparition n'est pas forcément de mauvais augure, comme on l'explique ici, c'est peut-être néanmoins un avertissement concernant Doctor Strange 3. Après tout, que ce soit dans What If... ? ou dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Dark Strange est un personnage tourmenté, obnubilé par le Darkhold, et qui est globalement passé du côté obscur.

Dark Strange (Benedict Cumberbatch) - Doctor Strange in the Multiverse of Madness ©Marvel Studios

Si l'on couple cette précédente expérience du Darkhold avec les avertissements répétés des Illuminati et de Christine Palmer dans le film de Sam Raimi, ce troisième œil suggère que Strange va éventuellement passer du côté obscur de la force dans le troisième film. Si Marvel Studios décide d'emprunter cette voie, ce serait un bon moyen de boucler la boucle du personnage et de relier son développement à celui de What If... ?.

Le retour de Dormammu ?

Quant à Cléa, c'est une puissante magicienne qui a un lien étroit et répété avec Dr Strange dans les comics. Créée en 1964 par Stan Lee et Steve Ditko, elle apparaît pour la première fois dans Strange Tales #126. L'introduction dans le MCU de ce personnage ouvre la voie à plusieurs éléments concernant Doctor Strange 3. Le premier et pas des moindres suggère un retour de Dormammu. En effet, l'être cosmique qui apparaît à la fin du premier Doctor Strange est l'oncle de Cléa dans les comics. À l'origine, Cléa est la fille du Prince Orini et d'Umar, la sœur de Dormammu. Héritière légitime de la Dimension Noire, là où vit Dormammu, elle se fait doubler par son oncle. Ce dernier devient le roi de cette fameuse dimension, que l'on peut voir dans le premier Doctor Strange. Une fois adulte, Cléa demande de l'aide à Strange pour renverser son oncle.

Doctor Strange ©Marvel Studios

Ainsi, la présence de Cléa dans la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait logiquement conduire à un retour du puissant Dormammu. Un personnage sous-employé dans le premier opus de la saga. Les deux sorciers, qui semblent déjà se connaître dans le film de Sam Raimi, vont donc peut-être s'associer pour combattre le roi de la Dimension Noire, que l'on peut apercevoir à travers le portail créé par Cléa.

Une nouvelle romance ?

Il faut également savoir que Dr Strange et Cléa entretiennent une relation amicale/amoureuse ambiguë. Les deux sorciers ressentent une forme d'intérêt l'un pour l'autre. Comme souvent avec Strange, l'ancien Sorcier Suprême réprime ses émotions pour ne pas dévier de sa tâche principale : protéger la réalité. Les deux personnages se sont même plus ou moins mariés, mais leur union n'a pas duré très longtemps. Puisque Christine Palmer est hors course et a trouvé l'amour dans les bras d'un autre homme que Stephen Strange, Cléa pourrait devenir la nouvelle love interest du protagoniste.

Cette nouvelle héroïne suggère également qu'elle pourrait être la prochaine Sorcière Suprême du MCU. En effet, dans les comics, elle prend la place de Dr Strange au décès de ce dernier. Cependant, dans le MCU, elle n'est pas la seule en lice pour ce titre. Les jeunes America Chavez et Ned Leeds ont également des prédispositions à ce poste. Un état des choses qui pourrait donc suggérer le décès soit de Dr Strange, soit de Wong, qui est le nouveau Sorcier Suprême du MCU. Et on penche davantage pour la deuxième option. Doctor Strange 3 signera t-il le départ de Wong du MCU ? L'avenir nous le dira.

Cléa - Doctor Strange ©Marvel Comics

Cléa est également membre des Defenders dans les comics. Une équipe originellement composée de Dr Strange, de Hulk, de Namor et du Surfeur d'Argent. Marvel Studios songe peut-être à réintroduire cette équipe au sein du MCU, via une toute nouvelle formation. Le but sera sans doute de faire oublier la précédente composition des Defenders sur Netflix : Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones. Une nouvelle équipe qui pourrait faire ses premiers pas dans Doctor Strange 3.

A l'heure actuelle, aucun Doctor Strange 3 n'a été officiellement confirmé par Marvel Studios. Mais au vu de cette scène post-générique, une suite devrait donc logiquement être produite. Kevin Feige a récemment publié le calendrier de la phase 4 et 5, et Doctor Strange 3 n'y figure pas. Ce qui laisse sous-entendre que le long-métrage ne sortira pas avant la phase 6. Il va falloir prendre notre mal en patience...