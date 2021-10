Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait être connecté à la série What if... ?

La série « What If... ? » est dans sa dernière ligne droite. Ceux qui ont vu l'avant dernier épisode de mercredi dernier savent de quoi on va parler. Apparemment, le film « Doctor Strange 2 » pourrait être connecté au show, et plus précisément à Ultron.

What If... ? : petit résumé de l'épisode de la semaine dernière

Sorti le mercredi 29 septembre dernier, l'épisode 8 de la série What If... ? a fait l'effet d'un coup de canon chez les fans. Le chapitre en question présente une histoire alternative dans laquelle le puissant Ultron, introduit dans Avengers : l'ère d'Ultron, vient à remporter son combat contre les Avengers. Cette intelligence artificielle démoniaque parvient alors à s'emparer du corps de Vision, puis des 6 pierres d'infinité, lui donnant ainsi une puissance incommensurable.

Le robot décide alors de voyager de planètes en planètes pour détruire toute forme de vie. Une fois sa quête atteinte, il se rend alors compte qu'il existe un multivers et s'en prend alors au Gardien. L'épisode, absolument passionnant, suggère donc que ce nouveau Ultron est capable de voyager d'univers en univers. Ce qui sous-entend qu'il est totalement capable de rejoindre la continuité classique du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Ultron - What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Un phénomène qui ouvre la voie à de nombreuses hypothèses en tout genre. L'une d'entre elles concernait déjà le Dr Strange. En effet, certains fans pensent que le Dr Strange présent dans Spider-Man : No Way Home n'est pas celui qu'on connaît, mais bien le Dark Dr Strange présenté dans What If... ?. C'est maintenant au tour d'Ultron d'apporter une certaine légitimité à cette théorie. Il est donc fort possible que What If... ? aura des conséquences sur le reste de l'univers Marvel.

Ultron dans Dr Strange 2 ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness s'annonce comme l'un des films du MCU le plus ambitieux jamais réalisé. Dirigé par Sam Raimi, le long-métrage, qui aura visiblement quelques influences horrifiques, devrait logiquement explorer la piste des multivers. Même si on ne sait encore rien de l'intrigue, de nombreuses théories entourent le projet. Déjà, La Sorcière Rouge et Loki vont apparaître dans l’œuvre. Ensuite, il est fort probable que le Dr Strange va avoir fort à faire pour refermer les différentes portes vers d'autres multivers et ainsi protéger notre réalité.

What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Si What If... ? venait à avoir des conséquences sur le reste du MCU, Dr Strange croisera logiquement la route d'Ultron dans le film de Sam Raimi. Puisque le robot tueur se ballade de réalités en réalités, Dr Strange va devoir mettre un terme à sa croisade (en tout cas si le Gardien n'y parvient pas dans l'ultime épisode de What If...?).

Selon un récent rapport de The Direct, Doctor Strange in the Multiverse of Madness comprendra des sentinelles Ultron. Ces créations d'Ultron, déjà présentes dans Avengers 2 et dans What If... ? sont une continuité de l'antagoniste, et lui permettent d'être absolument partout à la fois. Le rapport spécifie que Strange rencontrera ces sentinelles pendant ses voyages à travers le multivers. The Direct ne précise pas si Ultron prime sera lui-même dans le film. Bien qu'à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun moyen de vérifier la véracité de cette hypothèse, si elle venait néanmoins à être vérifiée, elle promet du très très lourd pour la suite du MCU. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu le 23 mars 2022 dans les salles obscures tandis que l'ultime épisode de What If... ? sortira ce mercredi 6 octobre sur Disney+ :