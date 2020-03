Doctor Strange : Jessica Chastain aurait pu être dans le film

On savait que Jessica Chastain avait été approchée pour rejoindre le casting de "Iron Man 3" mais pas qu'elle a aussi été désirée pour "Doctor Strange". L'actrice a refusé cette opportunité, pour une bonne raison. Et il se pourrait qu'elle apparaisse un jour dans le MCU...

On ne compte même plus combien de stars auraient pu être dans le Marvel Cinematic Universe tant le studio parle avec beaucoup de monde. L'univers étendu veut un certain standing dans les castings, avec des stars qui donnent vie aux personnages connus dans les comics. Une star, Jessica Chastain l'est assurément. Et elle n'est pas du genre à aller sur des projets quand les intentions ne lui plaisent pas. C'est pourquoi elle a refusé par deux fois les avances de Marvel. La première est connue, c'est pour Iron Man 3. Elle aurait pu décrocher le rôle de Maya Hansen mais un problème d'emploi du temps aurait empêché que ce soit le cas. Plus tard, la seconde fois, c'est Scott Derrickson qui a tenté de l'attirer sur Doctor Strange pour qu'elle incarne Christina Palmer - Rachel McAdams a finalement pris le poste. C. Robert Cargill, le scénariste du film, a évoqué le sujet chez Junkfood Cinema :

Il a contacté Jessica Chastain pour la faire venir sur Doctor Strange parce que c'était elle qu'on envisageait. Elle a répondu : "Le projet a l'air super, et j'aimerais le faire, mais je pense que je ne vais avoir qu'une seule chance de devenir un personnage Marvel, j'ai une formation de danseuse classique et je veux vraiment porter une cape". C'était le refus le plus cool qui soit.

Jessica Chastain veut participer au MCU mais pas n'importe comment

L'actrice a clairement fait comprendre qu'elle ne viendra pas dans le MCU pour faire de la figuration ou pour un rôle secondaire. Quelqu'un de sa trempe peut se le permettre et est en droit d'attendre d'être sur le devant de la scène. Si on veut voir Jessica Chastain un jour, ce sera uniquement dans la peau d'une super-héroïne. Ou une méchante, comme ça a été le cas dans les derniers X-Men. Mais on ne voit pas dans l'immédiat où elle pourrait avoir une place. Elle aurait été très bien dans Eternals, qui est un super projet sur le papier avec un casting très éclectique.

Marvel étant maintenant très attentif à la question de la diversité, d'autres rôles de femmes fortes seront disponibles dans le reste de la phase 4 ou même plus tard dans la 5. Son temps viendra peut-être un jour, qui sait ? Marvel est prévenu qu'il ne faudra pas décrocher son téléphone pour une offre qui ne vaut pas le coup. Et puis, pour se réconforter, Jessica Chastain pourra se dire qu'elle n'a pas loupé grand chose dans Doctor Strange puisque le docteur Palmer ne sera pas dans le second épisode.