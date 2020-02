Doctor Strange 2 : Rachel McAdams ne reprendra pas son rôle

Vous avez aimé ? Partagez :

C’est une journée placée sous le signe de « Doctor Strange ». La bonne nouvelle, c’est que Sam Raimi serait en train de négocier avec Marvel pour prendre le poste de metteur en scène. Par contre, Rachel McAdams ne devrait pas être de retour dans la peau du Dr Christine Palmer.

La perte de Scott Derickson à la tête de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a provoqué quelques inquiétudes. On nous avait promis que cette suite tenterait par intermittence d’aller vers une ambiance horrifique et le metteur en scène américain était bien placé pour servir ces intentions, lui qui a signé Sinister ou L’Exorcisme d’Emily Rose (deux films recommandables dans le genre). Laissant son poste pour des différents artistiques (voulait-il aller trop loin dans l’horreur ?), Derickson vient d’apprendre comme nous que Sam Raimi pourrait le remplacer. Lui aussi a une solide expérience, à la fois dans l’horreur et dans le cinéma de super-héros, car rappelons que s’il a débuté avec Evil Dead, il a signé la formidable trilogie Spider-Man dans les années 2000. Ne nous enthousiasmons pas trop, les négociations sont en cours et rien n’est signé. Mais on prie pour que deal se fasse !

Dans son rapport sur le film, Variety donne aussi des nouvelles du casting. Benedict Cumberbatch sera évidemment de la partie. Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor sont attendus pour en être de même mais, à notre grande surprise, le très sérieux média américain rapporte que Rachel McAdams ne fera pas son retour. Elle campait le Docteur Christine Palmer dans le premier volet, un personnage que le public a apprécié. Sa relation avec Stephen Strange était importante dans le précédent scénario et il nous paraît surprenant qu’elle ne l’accompagne pas de nouveau. Est-ce que son absence est l’un des différents artistiques entre Derickson et Marvel ? Est-elle, à l’inverse, une victime de ce changement de réalisateur ?

Le premier synopsis du film ne donne aucune indication sur sa participation, de quoi nous laisser penser que Doctor Strange devra se passer d’elle. Notre héros sera toujours à la recherche de la pierre du temps. La série WandaVision sur Disney+ sera à surveiller car ses événements seront liés à ceux du film, permettant à Elizabeth Olsen d’être dedans. L’arrivée de Sam Raimi pourrait peut-être faire bouger les choses. Cette période de flou sur le projet empêche d’avoir des idées arrêtées. Mais, qu’on se le dise, la tendance actuelle n’est pas du tout à un retour de Rachel McAdams !

Doctor Strange 2 entrera en tournage en mai prochain, pour respecter sa date de sortie annoncée au 5 mai 2021.