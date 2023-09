DogMan : que pense la presse du nouveau film de Luc Besson ?

"DogMan" vient de sortir dans les salles françaises. Découvrez les avis de la presse française sur le nouveau film de Luc Besson porté par Caleb Landry Jones.

DogMan, un thriller sombre de Luc Besson

Ce mercredi 27 septembre 2023 sort dans les salles DogMan, le nouveau film de Luc Besson. Avant cela, le réalisateur avait proposé Anna en 2019. Cette fois il est question d'un homme maltraité durant son enfance. En grandissant, Doug (Caleb Landry Jones) se lie avec des chiens qui sont pour lui les seuls à lui donner de l'affection et en qui il a confiance.

Également en situation de handicap physique, Doug se déplace en fauteuil roulant. Malgré cela, il est celui vers qui des gens de son quartier se tournent pour lui demander de l'aide face à un gang local. À l'aide de ses chiens, il est en effet capable de choses extraordinaires... C'est pourtant blessé et arrêté par la police qu'on le découvre au début du film. Auprès d'une psychiatre chargée de l'interroger, il va alors raconter son histoire où se mêlent violences, travestisme ou encore des chansons d'Edith Piaf.

DogMan ©EuropaCorp

Avec DogMan, Luc Besson s'en sort mieux qu'avec ses dernières propositions. Comme on l'écrivait dans notre critique, son film n'est pas dénué de défauts, mais propose un personnage intéressant, dans la lignée de ses précédents, avec néanmoins un traitement plus sombre qu'habituellement. C'est alors la complexité de ce "héros" qui fait l'intérêt de DogMan.

Les avis de la presse

Si les premiers retours sur le film étaient tombés lors de la Mostra de Venise, le reste de la presse française a désormais partagé son avis sur DogMan. Du côté de Libération, le film est vu comme "un thriller mièvre, empreint de morale larmoyante sur l’état de la société", tandis que Les Fiches du cinéma décrit le long-métrage de Luc Besson comme "un fourre-tout mystique où on s’ennuie ferme".

Même son de cloche pour Le Figaro qui parle d'un "scénario est bêta, d'une désarmante puérilité, filmé comme un clip des années 1980". Télérama met tout de même en avant "la performance sincère de Caleb Landry Jones", qui néanmoins "ne parvient pas à sauver" le film.

Caleb Landry Jones - DogMan ©EuropaCorp

On trouve cependant des avis plus favorable à DogMan avec d'abord Première, qui met également en avant l'interprétation de l'acteur qui "parvient juste par son intensité à transcender son rôle de freak gentil et à pousser tous les curseurs dans le rouge. Ce qu’on appelle une vraie perf". Ouest France est encore plus enthousiaste en mettant 4 étoiles au film sur Allociné, tout comme Paris Match qui va jusqu'à présenter DogMan comme l'un des meilleurs films de Luc Besson.

Avec une moyenne de 2,8 sur 5 pour 23 titres de presse, fait déjà mieux qu'Anna (noté en moyenne 2,1 pour 26 critiques presse). Reste à voir désormais si le public répondra présent. À l'heure où nous écrivons ces lignes, DogMan obtient une moyenne de 4 sur 5 pour 145 critiques spectateurs sur Allociné.