Donjons & Dragons : une star de Bridgerton au casting de la nouvelle adaptation

La carrière de Regé-Jean Page peut s'envoler maintenant qu'il est apparu dans le phénomène "La Chronique des Bridgerton". L'acteur vient de rejoindre le casting de la grosse production "Donjons & Dragons". Une nouvelle adaptation du célèbre jeu de rôle sur table.

Regé-Jean Page : une star propulsée par Netflix

Regé-Jean Page était loin d’être populaire avec de décrocher l’un des rôles principaux de La Chronique de Bridgerton. Une série Netflix devenue en un rien de temps un phénomène. Un énième, sommes-nous tentés de dire, pour une plateforme qui sait toujours y faire pour être derrière des impressionnants succès. On a pu le voir exploser dans la peau de Simon Basset, le Duc de Hastings. Tout internet ne fait que parler de lui et certains rêvent même de le voir devenir le prochain James Bond quand Daniel Craig laissera enfin la place. Tourner dans Bridgerton est sûrement le premier grand tournant de sa carrière. Il risque de voir les opportunités pleuvoir après ça.

Simon Bassett (Regé-Jean Page) - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Un beau casting pour Donjons & Dragons

The Hollywood Reporter annonce que nous pourrons le suivre dans la nouvelle adaptation de Donjons & Dragons. Le casting a commencé à être composé avec quelques noms connus : Chris Pine, Michelle Rodriguez et Justice Smith. Le film sera réalisé par le duo John Francis Daley/Jonathan M. Goldstein (Game Night) et on doit dire que nous ne sommes pas spécialement confiants. Les précédents films tirés de cet univers sont assez mauvais. On peut donc penser qu’il y a forcément mieux à faire. À condition que l’entreprise soit menée avec un minimum de sérieux. Au vu du casting, la Paramount semble avoir envie de sortir un solide divertissement. L'heroic fantasy est revenue à la mode avec Game of Thrones et la licence n'a jamais eu l'adaptation qu'elle mérite.

Le scénario n’est pas encore connu. Nous devrions retrouver une intrigue qui se base sur les motifs habituels du jeu de rôle sur table. Il sera forcément question d’un univers médiéval, avec des dragons, de la magie, des clans et différentes menaces. Il y a de la matière pour assembler une histoire intéressante. Rien n'est encore précisé sur le rôle que tiendra Regé-Jean Page. La tête d'affiche sera Chris Pine et il se peut que la star de La Chronique de Bridgerton soit l'un de ses compagnons. Ou, à l'inverse, le possible méchant. Nous avons encore le temps d'en apprendre plus sur le sujet, avec une sortie prévue aux Etats-Unis le 27 mai 2022.