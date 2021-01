James Bond : les fans veulent la star de Bridgerton en agent 007

Daniel Craig attendra un peu plus que prévu pour faire ses adieux aux fans de James Bond. L'acteur sera pour la dernière fois en possession du rôle principal dans "Mourir Peut Attendre". Son successeur n'a pas été choisi mais René-Jean Page s'impose désormais comme un potentiel candidat.

La Chronique de Bridgerton : le nouveau phénomène Netflix

Tout le monde ne parle que de La Chronique des Bridgerton en ce moment. La série Netflix rencontre un large succès et se positionne, en France, sur la première place du Top 10. Cette co-création de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) était attendue par les fans de soap. L'adaptation des écrits de Julia Quinn se déroule dans le Londres du XIXème siècle et évoque la famille bourgeoise des Bridgerton. Les huit enfants du clan cherchent l'amour et doivent composer avec les exigences de l'époque mais aussi les petits arrangements entre les gens de la haute société. Daphné (Phoebe Dynevor), l'une des filles, refuse de céder aux conventions et a envie de prendre son destin sentimental entre ses mains. Elle va faire la rencontre de Simon (Regé-Jean Page), un jeune homme mystérieux dans le même état d'esprit. Mais leur histoire d'amour s'annonce compliquée.

René-Jean Page, le prochain James Bond ?

La Chronique de Bridgerton doit beaucoup (et inversement) à Regé-Jean Page. Le public vient de faire sa connaissance, on peut lui prédire un bel avenir maintenant qu'il s'est révélé. Et si la prochaine étape importante dans sa carrière était d'incarner James Bond ? À la suite de la diffusion de la série, plusieurs fans ont noté sur Twitter que l'acteur serait parfait pour devenir le nouvel agent 007. Il a l'avantage d'avoir la nationalité britannique, ce qui est un gros argument pour être dans ce rôle. Daniel Craig a été un Bond irréprochable dans 5 films mais il va rendre le costume après Mourir peut attendre. Le prochain film de la saga devait sortir l'année dernière. Covid-19 oblige, on doit désormais attendre jusqu'au 31 mars - si tout va bien.

Mourir peut attendre © Universal Pictures International France

Plusieurs pronostics sont apparus sur le net pour essayer de deviner qui va prendre le rôle par la suite. Car la franchise continuera, même si on ne sait pas quand et comment car la MGM est à vendre en ce moment. L'un des favoris reste toujours Idris Elba, qui serait du coup le premier James Bond de couleur. Regé-Jean Page a la même caractéristique. La hype du moment fait qu'il peut correspondre au personnage mais on ne peut s'empêcher de le voir comme un outsider. Qui que soit l'élu, les producteurs ont déjà annoncé qu'en aucun cas une femme ne deviendra Bond. De plus, aucun choix ne sera révélé avant la sortie de Mourir peut attendre.