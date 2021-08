Don't Breathe 2 : Fede Alvarez répond à la polémique sur le Blind Man

Dans "Don't Breathe 2", le personnage du Blind Man, interprété par Stephen Lang, est au centre du récit, à la place du héros. Un changement de position qui peut sembler étrange, étant donné qu'il n'a pas payé pour ses crimes passés. Nous avons pu poser la question à Fede Alvarez, réalisateur du premier film, et co-scénariste et producteur de cette suite.

Don't Breathe 2 : une suite attendue

Sorti dans les salles françaises en octobre 2016, Don't Breathe avait reçu un très bon accueil de la part de la presse et du public. Ce thriller horrifique implacable mettait en scène un home invasion dans lequel la victime n'était pas pas l'habitant mais les intrus. En effet, alors qu'un groupe de jeunes braqueurs pensait que cambrioler un vieil homme aveugle allait être un jeu d'enfant, ce dernier se révélait être une véritable machine de guerre.

Don't Breathe © Sony Pictures

Dans un jeu du chat et de la souris sanguinaire et ultra violent, les nerfs des spectateurs étaient mis à rude épreuve, et ce jusqu'à la toute fin qui promettait un retour du "Blind Man". Il aura fallu attendre cinq ans avant de le revoir sur nos écrans. Mais c'est désormais chose faite. Don't Breathe 2 est dans les salles depuis ce mercredi 25 août.

Le Blind Man devient le protagoniste

Pour cette suite, Fede Alvarez a laissé sa place de réalisateur à Rodo Sayagues (le scénariste du premier) mais garde la casquette de producteur et co-scénariste. Comme prévu, le Blind Man (Stephen Lang) est de retour, mais l'histoire nous réserve des surprises.

Stephen Lang - Don't Breathe 2 © Sony Pictures

En effet, on le retrouve des années après les événements du premier Don't Breathe en train de couler une vie heureuse avec Phoenix, une petite fille de 11 ans qu'il a adoptée. On comprend qu'il n'a jamais été condamné pour ses crimes passés. Dans une nouvelle tentative d'effraction, la fillette va être enlevée, et il fera tout pour la retrouver. Passant ainsi de bourreau à héros.

Cette décision de placer ce personnage dans cette position a de quoi questionner. Notamment en raison des crimes monstrueux que l'homme a commis dans le passé. Nous avons pu évoquer ce sujet avec Fede Alvarez, qui souhaite avant tout que les spectateurs se fassent leur propre opinion.

Le premier film parle d'un méchant, qui a fait des choses terribles, et qui s'en sort à la fin. On s'est dit : si on en fait un autre, on voudrait comprendre ce qu'il s'est passé dans sa vie après ces événements. Où en est-il ? Est-ce qu'il dort la nuit ? A-t-il des remords ? Est-ce qu'il a conscience de qui il est ? Et surtout : va-t-il va payer pour ses crimes passés ? Et pour répondre à ces interrogations, nous devions le mettre à la place du protagoniste. Nous montrons notre point de vue qu'à la toute fin de Don't Breathe 2. À savoir, est-ce que justice a été rendue, ou est-ce qu'il a payé pour ses crimes. Le reste, c'est à la libre appréciation du public.

Concernant l'ambiguïté morale qui entoure le traitement accordé à ce personnage, Alvarez déclare avoir voulu questionner le public :

Si un personnage comme lui arrive à un point où il perd tout, et doit payer le prix ultime pour ce qu'il a fait, comment se comporte-t-on ? Est-ce qu'on va ressentir de la compassion pour lui ou au contraire aller cracher sur sa tombe ? Nous ne donnons pas la réponse, c'est au public de se faire la sienne.

Découvrez également ci-dessous notre interview de Stephen Lang :