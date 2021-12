Don't Look Up : avez-vous vu la deuxième scène post-générique ?

"Don't Look Up", le nouveau film Netflix dispo depuis le 24 décembre dispose de deux scènes post-générique. Si vous avez vu la première, vous avez probablement raté la deuxième. On vous en parle ci-dessous. Évidemment, cet article contient des spoilers sur la fin du film !

Don't Look Up cartonne sur Netflix

Disponible depuis le 24 décembre dernier sur Netflix, Don't Look Up s'est hissé à la première place du top 10 des programmes les plus regardés de la plateforme dans le monde. Ce film réalisé par Adam McKay affiche un casting XXL, notamment composé de Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et Cate Blanchett.

Don't Look Up © Netflix

Dans cette satire, deux astronomes (DiCaprio et Lawrence) se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète géante s'apprête à détruire la Terre. Mais ils vont vite se retrouver confrontés aux absurdités inhérentes à notre époque. Évidemment, sous son ton comique, Don't Look Up est une violente critique de notre société, peu concernée par les problèmes environnementaux tels que le réchauffement climatique.

Vous devriez être effrayé, je devrais être effrayé, parce que la crise climatique est la plus grande menace de l'histoire de l'humanité. Et trop souvent, dans nos médias, je ne vois ni n'entends pas l'urgence de cette situation. Je voulais donc parler de cette urgence

nous avait confié Adam McKay (voir l'interview dans son intégralité).

Deux scènes post-générique à ne pas louper

Après la séquence finale, forte en émotions, le film enchaîne sur une première scène post-générique hilarante. En effet, dans cette dernière, on découvre les survivants débarquer sur une nouvelle planète pour perpétuer l'humanité. Parmi eux se trouvent la présidente des États-Unis (interprétée par Meryl Streep) et l'homme d'affaires Peter Isherwell (Mark Rylance).

Don't Look Up © Netflix

À peine le vaisseau posé, la présidente décide d'aller câliner un étrange animal coloré baptisé "Bronteroc". Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille, et la tue violemment à coups de bec.

À la toute fin du générique, une deuxième scène est présente. Et vous ne l'aviez probablement pas vue ! En effet, dans cette dernière, on découvre le personnage de Jonah Hill sortir des décombres après le passage de la comète. Perdu, il cherche d'abord sa mère (le personnage de Meryl Streep) puis se ressaisit, sort son téléphone, et enregistre une vidéo et dit qu'il est "le dernier Homme sur Terre" et demande aux internautes de "liker et s'abonner".

Don't Look Up © Netflix

Un dernier trait d'humour à la portée très actuelle.