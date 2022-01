Don't Look Up : le réalisateur explique cette "erreur" de montage

Disponible depuis le 24 décembre dernier sur Netflix, le film "Don't Look Up" connaît un succès flamboyant. Le réalisateur Adam McKay est récemment revenu sur une "erreur" repérée par les spectateurs, qu'il qualifie d'intentionnelle.

Don't Look Up cartonne sur Netflix

Sorti le 24 décembre dernier sur Netflix, Don't Look Up affiche un casting de luxe. Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett et Timothée Chalamet se partagent, entre autres, la vedette. Le film réalisé par Adam McKay suit le parcours semé d'embûches de deux scientifiques (campés par Lawrence et DiCaprio) qui tentent par tous les moyens d'alerter l'humanité qu'une comète s'apprête à détruire la Terre.

Don't Look Up © Netflix

Cette fable à la fois drôle et inquiétante fait office de cri d'alerte quant à la crise climatique que nous traversons actuellement. Et le message est passé auprès de beaucoup de spectateurs puisque le film est en train de battre tous les records. Il pourrait même devenir le long-métrage original le plus visionné de Netflix. En onze jours seulement, il s'est hissé à la troisième place des longs-métrages originaux les plus vus, derrière la comédie d'action Red Notice et le thriller fantastique Bird Box, avec 263 millions d'heures visionnées.

Une erreur de montage ?

Quelques jours après la sortie, un spectateur aux yeux de lynx a repéré ce qui ressemblait à une erreur de montage. En effet, à approximativement 1h30 du film (juste après le baiser entre le personnage de Timothée Chalamet et celui de Jennifer Lawrence) on peut remarquer lors d'un plan à l'extérieur l'équipe du film dans le champ de la caméra.

Don't Look Up © Netflix

Reprise par EOnline dans un article, cette bourde était en fait intentionnelle d'après Adam McKay. En effet, le réalisateur a déclaré sur Twitter qu'il avait décidé de laisser ce plan où l'on aperçoit l'équipe du film pour se souvenir de cette "étrange expérience de tournage". Les prises de vues se sont en effet déroulées en pleine crise sanitaire, entre novembre 2020 et février 2021.