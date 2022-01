Don't Look Up : qui est le scientifique qui a inspiré le personnage de Leonardo DiCaprio ?

Voir aussi

Dali Benssalah (Mes frères et moi) : "Ce film met de la lumière sur les invisibles"

Révélé en 2017 à l'occasion d'un casting pour un certain clip vidéo, Dali Benssalah n'en finit plus de gagner en notoriété. Logique, quand on a du talent et du charisme à revendre, au point de donner envie à Cary Fukunaga de le caster pour "Mourir peut attendre". Actuellement à l'affiche de "Mes frères et moi", on l'a rencontré pour qu'il nous parle de son parcours.