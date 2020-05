Don’t Worry Darling : Dakota Johnson dans le film d’Olivia Wilde

Après avoir fait ses débuts en tant que réalisatrice avec la comédie Booksmart, sortie l’été dernier, Olivia Wilde repassera bientôt derrière la caméra. Elle changera de genre en mettant en boîte le thriller Don’t Worry Darling. Et alors que l’on savait qu’elle dirigerait un casting de choix, un autre nom réputé vient de s’ajouter à la liste.

Pour sa première réalisation, Olivia Wilde avait été encensée pour ses talents derrière la caméra. Sa comédie Booksmart avait été bien reçue par la critique, et avait obtenu un bon score d’audience pour un film au budget modeste. Elle lui avait valu le prix de meilleur premier film aux Independent Spirit Awards.

Elle sera donc sûrement attendue au tournant avec son deuxième film, Don’t Worry Darling, un thriller psychologique. L’intrigue se situera dans une communauté utopienne isolée du désert californien dans les années 1950. Elle sera centrée sur une femme au foyer qui découvre soudain une vérité dérangeante sur sa vie en apparence parfaite. Le scénario est écrit par Katie Silberman, qui faisait déjà partie des scénaristes derrière Booksmart. Non seulement sa première réalisation a été une réussite, mais elle sera en plus entouré d’un gros casting.

Dakota Johnson rejoint la distribution impressionnante de Don’t Worry Darling

Nous savions déjà qu’en plus de le réaliser, Olivia Wilde produirait et apparaîtrait dans Don’t Worry Darling. Et alors que dans un article précédent, nous vous annoncions que Florence Pugh, Chris Pine et Shia LaBeouf avaient rejoint le projet, une autre actrice réputée vient de signer pour y tenir un rôle. Deadline nous apprend que Dakota Johnson vient de signer pour apparaître dans le thriller. Elle est surtout connue pour avoir joué Anastasia Steele dans Cinquante nuances de Grey et ses suites.

Depuis le dernier volet de la trilogie qui l’a révélée, on a pu la voir dans Suspiria ou Sale temps à l’hôtel El Royale. Elle jouait également l’un des rôles principaux de The Peanut Butter Falcon, dans lequel elle partageait déjà l’affiche avec Shia LaBeouf.

Avant de la retrouver dans Don’t Worry Darling, on pourra la voir dans la comédie musicale La Voix du succès. Elle y incarnera l’assistante personnelle d’une superstar de la musique qui rêve de devenir productrice. Prévu à l’origine pour une sortie en salles le 8 mai prochain aux États-Unis, il sortira finalement directement en VOD le 29 mai.

Quant à Olivia Wilde, outre Don’t Worry Darling, elle a déjà deux nouveaux projets de réalisatrice. Elle signera prochainement Perfect, basé sur le parcours de la gymnaste Kerri Strug jusqu’aux JO de 1996. En plus de cela, elle mettra en boîte une nouvelle comédie, dont le titre est encore inconnue.

Peu de détails ont filtré sur ces différents projets, et on ne sait pas encore quand les trois films sortiront.