Don't Worry Darling : Olivia Wilde dit pourquoi elle a viré Shia LaBeouf

Le mystérieux "Don't Worry Darling", avec Florence Pugh et Harry Styles en têtes d'affiche, devait initialement avoir Shia Labeouf dans le rôle principal masculin. Mais l'acteur américain a été viré peu après le début du tournage, et la réalisatrice Olivia Wilde vient de prendre la parole pour la première fois à ce sujet.

Le grand projet d'Olivia Wilde bientôt sur les écrans

À quelques jours de sa première mondiale, le 5 septembre 2022 à la 79e Mostra de Venise, le thriller psychologique Don't Worry Darling d'Olivia Wilde fait parler de lui. Ce film est l'histoire d'un couple américain dans les années 50, Alice (Florence Pugh) et Jack (Harry Styles), qui semblent avec leurs voisins avoir la vie parfaite, dans une ville construite par la mystérieuse société pour laquelle travaille Jack. Mais le projet secret sur lequel travaille ce dernier va éveiller la curiosité, puis la suspicion d'Alice. Son enquête va créer des tensions, et faire vaciller la communauté...

Don't Worry Darling ©Warner Bros.

Shia Labeouf viré dès le début du tournage

Projet très attendu, par l'ampleur de son budget, son casting flamboyant et son mystère, Don't Worry Darling a connu des soubresauts durant sa production, et un changement important de casting. C'est ainsi, dans une grande interview donnée à Variety, que la réalisatrice Olivia Wilde a évoqué pour la première fois le renvoi de Shia Labeouf, initialement casté dans le rôle de Jack.

L'acteur américain, dont le comportement abusif et les diverses agressions ces dernières années ont fait les gros titres de la presse à scandale, a en effet été remplacé par Harry Styles dans le premier rôle masculin en 2020, peu après le début du tournage, et Olivia Wilde en a donné les raisons.

Ce que je vais dire, je le dis néanmoins en tant que grande admiratrice de son travail. Sa méthode n'est pas propice à l'éthique que je demande pour mes productions. Il a une méthode qui, d'une certaine manière, semble requérir une énergie combative, et personnellement je ne crois pas que cela permette les meilleures performances. Je pense que créer un environnement sûr et de confiance est la meilleur manière pour que chacun puisse donner son meilleur. À la fin de la journée, ma responsabilité est de protéger la production et le casting. C'est mon boulot.

Une carrière en perdition

Quelques mois après le renvoi de Shia Labeouf et son remplacement par Harry Styles, l'ex-compagne de l'acteur de Transformers et Fury, l'actrice et chanteuse FKA Twigs, portait plainte contre lui pour des faits de violences et d'agression sexuelle. Des faits que l'acteur reconnaît immédiatement, assumant un comportement agressif, toxique et dangereux depuis plusieurs années. Peu de temps après, il se sépare de son agence de représentation et entre dans une clinique.

Olivia Wilde, qui à l'époque avait publiquement soutenu la démarche de FKA Twigs, poursuit :

Après ça (son renvoi, ndlr), beaucoup de choses sont apparues, qui m'ont vraiment interpellée, à propos de son comportement. Je lui souhaite sincèrement de retrouver la santé et d'évoluer, parce que je crois en une justice réparatrice. Mais pour notre film, ce dont nous avions vraiment besoin était une énergie absolument positive. Particulièrement sur un film comme ça, je savais que j'allais demander à Florence de se se mettre dans des situations de vulnérabilité, et ma priorité était qu'elle se sente en sécurité et soutenue.

The Tax Collector ©RLJE Films

Engagé dans un cercle vicieux, Shia Labeouf n'est plus apparu à l'écran depuis 2020 et les films The Tax Collector et Pieces of a Woman. Deux films aussi marqués par son comportement, puisque Netflix a retiré l'acteur de sa campagne de promotion de Pieces of a Woman pour les Oscars 2021, suite à la plainte déposée par FKA Twigs. Une plainte dans laquelle était aussi mentionné que Shia Labeouf, pour se préparer à son rôle dans The Tax Collector, avait abattu plusieurs chiens errants à l'arme à feu.

Shia Labeouf reprendra-t-il le cours d'une carrière sereine ? À l'affiche de Padre Pio d'Abel Ferrara, dans le rôle-titre, présenté lui aussi à la 79e Mostra de Venise, et au casting de Megalopolis, le très attendu et démesuré projet de Francis Ford Coppola, voici sans doute pour lui l'opportunité de rebattre les cartes...