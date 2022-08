Shia Labeouf viré de Don't Worry Darling ? Il contredit Olivia Wilde

Après les propos d'Olivia Wilde selon lesquels Shia Labeouf aurait été viré du tournage de "Don't Worry Darling", l'acteur a écrit à Variety, documents à l'appui, pour apporter une version entièrement contradictoire. À quelques jours de sa présentation à la 79e Mostra de Venise, la promotion du film a pris un très mauvais tour.

Shia Labeouf vs Olivia Wilde, round 2

À l'approche de la présentation de sa deuxième réalisation Don't Worry Darling, dans une grande interview donnée à Variety, et à laquelle nous avons fait écho, l'actrice et réalisatrice américaine Olivia Wilde s'exprimait pour la première fois sur les raisons du renvoi de Shia Labeouf du tournage, en 2020. Celui-ci avait été engagé pour incarner le personnage principal masculin Jack en raison de l'indisponibilité d'Harry Styles. Il aurait ensuite été viré suite à son comportement jugé incompatible avec le bon déroulement de la production. Suite à son départ, peu de temps après le début du tournage, Harry Styles prenait finalement le rôle.

Don't Worry Darling ©Warner Bros.

Dans cette interview, Olivia Wilde sous-entend par ailleurs une collaboration impossible avec Florence Pugh. Celle-ci interprète le personnage principal féminin Alice, et la réalisatrice déclare qu'elle se devait de protéger son actrice : "Particulièrement sur un film comme ça, je savais que j'allais demander à Florence de se se mettre dans des situations de vulnérabilité, et ma priorité était qu'elle se sente en sécurité et soutenue."

Des déclarations à charge contre Shia Labeouf, connu pour sa méthode immersive et souvent conflictuelle sur les plateaux ainsi que pour des soucis d'ordre plus personnel, mais qui sont aujourd'hui mises à mal par celles de l'acteur. En effet, celui-ci a tenu à réagir aux propos d'Olivia Wilde, et c'est dans plusieurs emails transmis le 25 août à Variety que l'acteur a apporté sa version des faits.

Un départ volontaire plutôt qu'un renvoi

Dans les mails transmis au média américain, Shia Labeouf nie ainsi avoir été renvoyé, et affirme avoir "quitté le film parce qu'il n'y avait pas assez de temps de répétition". Pour appuyer son affirmation et prouver sa bonne foi, il a transféré à Variety un message envoyé à Olivia Wilde le 24 et le 25 août, suite à la publication de l'interview. Dans ceux-là, il aurait ainsi écrit :

Toi et moi connaissons les raisons de mon départ. J'ai démissionné de ton film parce que tes acteurs et moi n'avions pas le temps de répéter.

Shia Labeouf a par ailleurs partagé à Variety des captures d'écran de textos échangés en août 2020. Dont un lui annonçant son intention de quitter le tournage. Un message qui aurait motivé une rencontre entre les deux à Los Angeles, le 16 août 2020. Dans la soirée du 16, celle-ci lui écrit :

Merci de m'avoir partagé ta réflexion. Je sais que ce n'est jamais agréable. Ce n'est pas évident de dire non à quelqu'un, et je respecte ton honnêteté. Je suis honorée du fait que tu aies voulu travailler avec moi, que je raconte une histoire avec toi. Je suis dégoûtée parce que ça aurait pu être quelque chose de spécial, et je veux que tu saches combien ta confiance compte pour moi. C'est un cadeau que j'emporte avec moi.

Don't Worry Darling ©Warner Bros.

Un conflit avec Florence Pugh à l'origine du départ de Shia Labeouf ?

Shia Labeouf affirme avoir "officiellement" quitté la production au lendemain de cette rencontre. Il apparaît ainsi que c'est bien à son initiative que la collaboration a cessé. Ce que semble confirmer une vidéo envoyée par Olivia Wilde en date du 19 août. Une vidéo que l'acteur a transférée à Variety, et dans laquelle la réalisatrice déclare :

Je crois que je ne suis pas prête à laisser tomber comme ça, j'ai le coeur brisé et je veux trouver une solution. Tu sais, je me dis que c'est peut-être un "wake-up call" pour Miss Flo (Florence Pugh, ndlr), et je voudrais savoir si tu serais prêt à faire un autre essai avec moi, avec nous. Si elle peut vraiment s'engager, si elle y met vraiment toute sa tête et tout son coeur, et si vous pouvez faire la paix - et je respecte ton point de vue autant que le sien -, si vous pouvez y arriver, qu'en penses-tu ? Y a-t-il un espoir ? Tu me dis ?

Sans exonérer Shia Labeouf des difficultés et des conflits que sa méthode de travail peut poser à ses partenaires, il semble donc qu'une incompatibilité avec l'actrice principale Florence Pugh, et peut-être conséquence d'un manque de temps de répétition et d'harmonisation des méthodes, soit la cause principale de la fin de leur collaboration sur Don't Worry Darling. L'un et l'autre devaient jouer ensemble un couple d'abord heureux puis qui se déchire. Il est évident dans ce cas qu'un conflit de méthodes et/ou de caractères est plus que problématique.

Un mail où Shia Labeouf se livre à Olivia Wilde

Variety a par ailleurs publié dans son intégralité le mail envoyé par l'acteur à la réalisatrice le 24 août. En voici la traduction.

Olivia,

J'espère que ce message te trouvera inspirée, déterminée, épanouie et en bonne santé. Je prie chaque nuit pour que toi et ta famille soyez en bonne santé, heureux, et que vous ayez tout ce que Dieu me donne. Ce n'est pas une blague, je prie chaque nuit avant de dormir.

J'ai une petite fille, Isabel. Elle a cinq mois et commence juste à finir ses rires, et c'est INCROYABLE. Mia, ma femme, et moi nous nous sommes retrouvés et ensemble nous travaillons à fonder une famille saine avec un amour et un respect mutuel.

J'ai entamé un voyage sur le chemin de la rédemption et de la vertu (c'est un gros mot mais il est ici approprié). Je t'écris aujourd'hui au bout de 627 jours de sobriété et un sens moral, ce que je n'avais pas avant la grande humiliation que fut l'année dernière et un quart de ma vie. Je t'avais écrit il y a quelques mois pour reconnaître mes torts, et je prie pour, qu'un jour, tu trouves dans ton coeur la force de me pardonner notre collaboration ratée.

Ce qui motive cet email aujourd'hui est l'article paru dans Variety. Je suis très honoré par tes mots sur mon travail, merci, ça m'a fait du bien de les lire. Cependant, je suis un peu perplexe à propos du récit qui dit que j'ai été "viré". Toi et moi connaissons les raisons de mon départ. J'ai démissionné de ton film parce que tes acteurs et moi n'avions pas le temps de répéter. J'ai inclus pour rappel les captures d'écrans de notre échange ce jour-là, ainsi que mon message à Tobey.

Je sais que tu commences la promotion de Don't Worry Darling et que l'information de mon renvoi fait un bon clickbait, puisque je suis toujours persona non grata et que je le serai peut-être pour le restant de mes jours. Mais, en ce qui concerne ma fille, je pense souvent aux articles qu'elle lira quand elle aura appris à lire. Et bien que je sois redevable, et que je le serai toute ma vie, je ne suis redevable que de mes actions.

Mes erreurs avec Twigs sont lourdes et réelles, mais ce n'est pas ce qui a été raconté. Il y un temps et un lieu pour gérer de telles choses, et j'essaye d'avancer dans une situation complexe, avec tout le respect que je lui dois à elle et à la vérité, d'où mon silence sur le sujet. Mais cette situation avec ton film et mon "renvoi" n'aura jamais de date de procès, où on pourrait juger sur les faits. Si des mensonges sont suffisamment répétés publiquement, ils deviennent la vérité. Et ainsi, il m'est d'autant plus difficile de m'extraire du trou dans lequel mon comportement m'a conduit, et d'être capable de subvenir aux besoins de ma famille.

je n'ai jamais été viré, Olivia. Et bien que je comprenne entièrement l'attractivité d'une telle information dans le climat social actuel, sa "valeur" sociale, ce n'est pas la vérité. Alors je te demande humblement, en tant que personne attentive à ce que les choses soient justes, de corriger ce récit du mieux que tu peux. J'espère que rien de tout ça ne t'affecte négativement, et que ton film rencontre tout le succès que tu lui souhaites.

Que Dieu te bénisse,

Shia