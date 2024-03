Ce soir à la TV : la star d'Avatar face au vide dans un thriller vertigineux

"Dos au mur" passe ce soir sur C8. Pour tourner ce thriller, Sam Worthington s'est vraiment retrouvé sur le bord d'un immeuble à 70m de haut. Une situation angoissante, pas facile à gérer pour le comédien.

Après Avatar, Sam Worthington se retrouve dos au mur

Sam Worthington a été révélé au grand public à la fin des années 2000. D'une part avec Terminator Renaissance (2009), puis surtout avec Avatar (2009) où il joue le rôle de Jake Sully, héros du film de James Cameron. Si ce blockbuster a marqué les esprits du grand public, ce fut moins le cas pour Dos au mur (2012) malgré la présence de l'acteur dans le rôle principal. En effet, le thriller est passé inaperçu à sa sortie en France, avec seulement 223 000 entrées. Dans le monde, Dos au mur a tout de même rapporté plus de 47 millions de dollars de recettes. Mais cela reste peu étant donné son budget de 42 millions de dollars.

Sam Worthington - Dos au mur ©StudioCanal

Dommage pour Sam Worthington, qui a pourtant donné de sa personne avec ce film. L'acteur y interprète Nick Cassidy, un ancien policier accusé d'avoir volé un diamant. Après s'être évadé de prison, l'homme se rend au vingt et unième étage du Roosevelt Hotel et monte sur la corniche de la fenêtre. Alors qu'il semble prêt à se suicider, la police arrive, ainsi que Lydia Mercer (Elizabeth Banks), la négociatrice chargée de le convaincre de ne pas sauter. Nick va alors clamer son innocence dans cette affaire de vol. Mais alors que tous les regards sont portés sur lui, son action pourrait avoir un autre but.

Face au vide à 70 mètres du sol

Le concept de Dos au mur est pour le moins efficace. Et le film, sans être un chef-d'œuvre, fonctionne justement par la tension créée de voir Nick sur le rebord d'un immeuble. On craint forcément de le voir tomber. Car la production a eu la bonne idée de jouer la carte de l'authenticité. En effet, pas question de reproduire une telle situation vertigineuse dans un simple studio avec des effets numériques. La majorité des scènes ont donc vraiment été tournées sur une façade d'un immeuble à New York. Sam Worthington s'est alors retrouvé à plus de 70 mètres du sol. Même s'il était accroché à des harnais, être face au vide ne la pas aidé à jouer. D'autant qu'il racontait en interview avoir glissé à plusieurs reprises !

Lors d'une conférence de presse (relayée par The Hollywood Reporter), Sam Worthington décrivait ce sentiment angoissant vécu durant le tournage. Il précisait également que la scène du film où on le voit monter sur le rebord de la fenêtre, était en fait la première fois qu'il le faisait durant le tournage. Sa peur étant donc réelle.

Vous avez les mains moites, les jambes qui tremblent, les yeux qui s'écarquillent. C'est éprouvant pour les nerfs. Ce n'est pas tant la hauteur qui est effrayante, mais la chute et ce qui se passe si vous touchez le sol.

"J'ai eu de la chance de ne pas éclater en sanglots"

Auprès du Daily Telegraph (via Digital Spy), l'acteur insistait sur le fait qu'il est impossible de se préparer à une telle sensation. Et il admet qu'il n'était pas loin de craquer sous la panique au début du tournage, avant de s'y habituer au fur et à mesure, de prendre davantage confiance.

C'est beaucoup plus haut que ce que votre cerveau peut imaginer. Ça ne semble presque pas réel. L'adrénaline essaie de maintenir le tout ensemble, ce qui donne l'impression d'une peinture bizarre. La première fois que je suis allé là-bas, c'était la première fois que nous allions filmer. J'ai eu de la chance de ne pas éclater en sanglots ou de me mettre en boule. On ne peut pas se préparer à quelque chose comme ça. On ne peut pas s'entraîner.

Il faut dire qu'à 70 mètre du sol, en plein New York, la puissance du vent n'aidait pas à mettre le comédien en confiance. Mais Sam Worthington est parvenu à aller au bout du tournage de Dos au mur sans incident. Après coup, l'acteur s'amusait du fait qu'il n'ait pas du tout anticipé ces conditions de travail, alors que le titre, Man on a Ledge en VO ("Homme sur une corniche") était plutôt clair. C'est ce qu'il racontait dans l'émission de Conan O'Brien (vidéo ci-dessous) :