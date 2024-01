Doug Liman boycotte son film porté par Jake Gyllenhaal et tacle Amazon

Doug Liman, le réalisateur de "Road House" avec Jake Gyllenhaal, est en colère contre Amazon et son refus de sortir son film dans les salles de cinéma. À la place, le long-métrage sera disponible sur la plateforme Prime Video.

Road House : un film de cinéma limité au streaming

Le jeudi 25 janvier, Prime Video a dévoilé la bande-annonce de Road House, remake du film de 1989 avec Patrick Swayze. Une vidéo promotionnelle qui donne envie, avec un Jake Gyllenhaal au physique impressionnant.Dans ce film, l'acteur joue un ancien combattant UFC qui devient videur de bar et aura quelques mandales à donner. Alors que le long-métrage sera diffusé le 21 mars sur la plateforme de streaming, certains déplorent de ne pas pouvoir le découvrir sur grand écran. À commencer par le réalisateur Doug Liman, qui s'est lâché dernièrement à propos de son propre film.

À l'origine, Road House devait avoir une sortie en salles. Mais Variety révélait dernièrement un changement de stratégie de la part d'Amazon Studios et de Jennifer Salke, à la tête de l'entreprise. Apprenant cela, Doug Liman et Jake Gyllenhaal étaient allés sur le yacht de Jeff Bezos, patron d'Amazon, pour lui montrer le film et tenter de le convaincre de le sortir au cinéma. Malheureusement, la décision finale est revenue à Jennifer Salke, qui n'a pas changé de position.

Jake Gyllenhaal - Road House ©Prime Video

En conséquences, Doug Liman a décidé de dire tout ce qu'il pense de l'entreprise dans une interview donnée à Deadline. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le cinéaste ne fait pas dans la langue de bois. Annonçant d'abord son refus de venir présenter le film au festival SXSW, le réalisateur explique avoir voulu "protester silencieusement contre la décision d'Amazon de diffuser en streaming un film conçu pour le grand écran". Puis, il a jugé meilleur de dire clairement le fond de sa pensée :

Amazon fait du tort à bien plus que moi et mon film. Si je ne parle pas d'Amazon, qui le fera ?

Doug Liman déballe tout

Doug Liman donne alors les détails du deal initial concernant Road House. Il raconte avoir signé pour faire un film de cinéma pour la MGM. Puis, il y a eu le rachat de la société par Amazon. La plateforme a alors annoncé vouloir investir un milliard de dollars dans des films destinés aux salles de cinéma, avec pour objectif d'en sortir au moins douze par an. Sauf que Doug Liman estime que les promesses qui lui ont été faites n'ont pas été respectées.

Ils se sont vantés d'être "le plus grand engagement d'une société Internet dans les salles de cinéma". Je peux vous dire ce qu'ils m'ont fait à moi et à mon film Road House, qui est à l'opposé de ce qu'ils avaient promis lorsqu'ils ont pris le contrôle de MGM. (...) Amazon m'a dit de faire un grand film et que nous verrons ce qui se passera. J'ai fait un grand film.

D'après le cinéaste, Amazon était très enthousiaste devant Road House, le qualifiant de "grand succès". De plus, les retours sur le film, lors de projections tests, étaient excellents, meilleurs que son plus grand succès, Mr. and Mrs Smith, et que La Mémoire dans la peau, qui donna lieu à quatre suites, rappelle-t-il. À cela s'ajoutent les fans d'UFC (la légende du MMA Conor McGregor tient un rôle dans le film), qui auraient fait part, en masse, de leur intérêt pour le film.

Road House est fortement lié à l'UFC, qui compte une base de fans enragés et fidèles qui a généré plus de 1,5 milliard d'impressions sur les réseaux sociaux pour le film, et le marketing n'a même pas encore commencé !

"Amazon se fiche des salles de cinéma"

Après avoir donné ses arguments en faveur de son œuvre, Doug Liman critique ouvertement Amazon en affirmant que la société n'a aucun intérêt pour les salles de cinéma, qu'elle n'a pas l'intention de les soutenir et que la sortie des films ne sert qu'à vendre des produits électroménagers.

Amazon m'ont demandé de leur faire confiance et de me fier à ses déclarations publiques sur le soutien aux cinémas, et voilà qu'ils font volte-face et utilisent Road House pour vendre des accessoires de plomberie.

Jake Gyllenhaal - Road House ©Prime Video

Les conséquences de cette position prise par Amazon seraient alors multiples. D'abord financièrement, les personnes impliquées dans Road House ne pourront pas recevoir de bonus sur le box-office, comme c'est le cas pour des sorties en salles. Puis, Doug Liman évoque l'absence de reconnaissance possible pour Jake Gyllenhaal, "qui réalise la meilleure performance de sa carrière", et qui se retrouve donc privé récompenses éventuelles. Enfin, le cinéaste affirme que ce genre de décision aura un impact néfaste sur l'industrie pour les années à venir.

Si nous ne mettons pas les films à grand spectacle dans les salles de cinéma, il n'y aura plus de salles de cinéma. Des films comme Road House, les gens veulent vraiment les voir sur grand écran, et ils ont été conçus pour le grand écran. Sans les salles de cinéma, nous n'aurons pas de succès commerciaux au box-office, qui sont les locomotives permettant aux studios de prendre des risques avec des films originaux et de nouveaux réalisateurs. Sans les salles de cinéma, nous n'aurons pas de stars de cinéma.

La faute aux algorithmes ?

La question des salles de cinéma est de plus en plus abordée ces derniers temps. L'été dernier, Tom Cruise avait affiché son souhait de relancer la machine en poussant les gens dans les salles. Et il s'était montré ravi de voir les succès de ses concurrents Oppenheimer et Barbie. Doug Liman prend justement exemple sur la star de Top Gun et sur Christopher Nolan, qui ont "prouvé que le public est toujours là".

Le réalisateur de Road House précise néanmoins qu'il n'est pas totalement opposé au streaming, rappelant qu'il a déjà travaillé pour. Mais il tire le signal d'alarme pour que des compromis soient trouvés. D'autant que, d'après lui, des données montreraient que les films marchent mieux sur les plateformes lorsqu'ils ont eu droit d'abord à une sortie en salles. Et le cinéaste termine enfin en ne voulant pas taper directement sur les décisionnaires, estimant qu'ils sont peut-être eux aussi victimes d'un système.

En réalité, il n'y a peut-être pas de méchant humain dans cette histoire. Il s'agit probablement de l'algorithme d'Amazon qui a décidé de cela. Ils vendront plus de grille-pains en ayant plus d'abonnés, et pour augmenter les abonnés, le plus facile est de ne pas être en compétition avec les cinémas. Sauf qu'un ordinateur pourrait très bien conclure de la même façon que, le plus simple pour régler la question du réchauffement climatique, serait de tuer tous les humains ! Mais un ordinateur ne connait pas l'expérience d'une salle pleine avec des rires et des pleurs dans l'obscurité. Et si Amazon continue comme ça, le prochain public ne connaîtra pas cela non plus.

Road House est toujours prévu pour être diffusé sur Prime Video le 21 mars prochain.