Doug Liman et Ewan McGregor s'associent pour un film centré sur l'Everest

Doug Liman dévoile déjà son prochain projet. Alors qu’il devrait bientôt partir dans l’espace avec Tom Cruise, il veut néanmoins garder les pieds sur Terre, et dévoile déjà son prochain film. Le cinéaste va adapter le roman "Paths of Glory", avec Ewan McGregor dans le rôle principal.

L’Everest : fascination des cinéastes

Doug Liman, vous le connaissez forcément. C’est lui derrière La Mémoire dans la Peau, Mr & Mrs Smith, Jumper et plus récemment Edge of Tomorrow. Depuis sa rencontre avec Tom Cruise, il poursuit les projets avec le comédien. Ils ont recollaboré ensemble sur Barry Seal : American Traffic, et vont prochainement partir tous les deux dans l’espace pour tourner le premier film de fiction dans l’ISS. Mais avant de voyager dans les étoiles, Doug Liman vient d’officialiser son prochain projet. Alors qu’il s’apprête à quitter la Terre, il veut également tourner sur le toit du monde.

Ewan McGregor en tête d’affiche

Pour le moment intitulé Everest, le film va s’inspirer du roman Paths of Glory de l’auteur Jeffrey Archer. Le livre prend place en 1921, et raconte l’histoire vraie que quelques alpinistes qui décident d’être les premiers à grimper la montagne la plus haute de la planète. Côté casting, le film va notamment réunir Mark Strong, Sam Heughan et le célèbre Ewan McGregor.

Ewan McGregor ©World Today News

Ce dernier va incarner Mallory, le protagoniste de cette histoire. Ce héros doit ainsi escalader l’Everest avant son rival australien : George Finch (Sam Heughan). Débute alors une bataille historique entre deux hommes qui veulent atteindre le toit du monde. Côté production, c’est Jennifer Klein, en collaboration avec la boîte HanWay Films, qui va s’occuper des financements. Cette dernière a déclaré ceci au micro de The Hollywood Reporter :

Nous sommes ravis de travailler avec HanWay Films pour raconter cette histoire importante et intemporelle. Présenter "Everest" à l'écran est plus pertinent que jamais. En cette période d'incertitude, une histoire de vraie détermination, de passion et de positivité peut nous aider à nous rappeler tout ce que nous pouvons surmonter.

C’est ainsi le deuxième film consacré à cette montagne fascinante qui se produit en peu de temps. En 2015 déjà, Baltasar Kormákur a mis en scène Everest, notamment porté par Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin ou encore Keira Knightley. Le long-métrage avait relativement bien été reçu par les critiques presse et les spectateurs, et avait rapporté plus de 203 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 55 millions). Reste maintenant à savoir si Doug Liman fera mieux !