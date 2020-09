C'est maintenant officiel : Tom Cruise ira dans l'espace en 2021

Tom Cruise ira bien dans l'espace. C'est maintenant officiel. Le manifeste de la Station Spatiale Internationale de 2020-2023 confirme l'arrivée de Tom Cruise dans l'espace et sur le site du complexe scientifique.

Tom Cruise dans l'espace

La nouvelle est tombée au début de l'année. Tom Cruise veut tourner un film dans l'espace. Au sens propre. Et pour ça, il s'est entouré d'une équipe explosive. Aidé par la NASA et Elon Musk, le comédien veut aller tourner dans l'espace sous la direction du cinéaste Doug Liman. En contact direct avec SpaceX, la star de Mission Impossible désire filmer un film d'aventure dans l'ISS. Une première historique puisqu'il s'agira du tout premier film de fiction tourné dans l'espace.

Tom Cruise veut être le premier à relever un tel défi. Ce sera la troisième fois qu'il jouera devant la caméra de Doug Liman après Edge of Tomorrow et Barry Seal : American Traffic.

Pour le moment, le film n'en est qu'à ses balbutiements. Le projet n'a même pas encore de titre. Mais Tom Cruise est bien entouré puisque Elon Musk et sa compagnie SpaceX sont impliqués dans le projet. De même, la NASA va également participer au film. Aujourd'hui, le projet avance d'un grand pas puisque Tom Cruise et Doug Liman sont enfin inscrits sur le planning de l'ISS.

Direction la Station Spatiale Internationale en 2021

C'est une petite révolution. Le Twitter de Space Shuttle Almanac, qui couvre toutes les histoires liées à l'espace, a confirmé que le projet de Tom Cruise avait reçu le feu vert de toutes les parties impliquées. Le tweet souligne que le commandant Michel Lopez-Alegria, qui détient le record de sorties dans l'espace sous la direction de la NASA, pilotera le vaisseau Axiom lors d'une mission touristique en octobre 2021. Lorsque la navette décollera, Tom Cruise et Doug Liman seront à son bord.

"C'est donc confirmé que @CommanderMLA pilotera @Axiom_Space. @SpaceX mission touristique #CrewDragon avec le directeur @DougLiman et Tom Cruise. Un siège reste à pourvoir. Ils doivent être lancés en octobre 2021."

Le Tweet est accompagné d'un calendrier enregistrant tous les départs vers la Station Spatiale Internationale sur les trois prochaines années. En octobre 2021 est donc bien inscrit « SpaceX Crew Dragon Axiom Tourist Flight » avec Michel Lopez-Alegria, Doug Liman et Tom Cuise comme passagers. Il s'agit d'un vol touristique. Et pour les petits chanceux, il reste un siège vide. Ce dernier sera sans doute occupé par un cameraman, un producteur ou un technicien pour assurer le bon déroulement du tournage une fois dans l'espace.

Ainsi, les pièce du puzzle se rassemblent progressivement. Même si le projet reste très flou, tout ceci semble se confirmer peu à peu. SpaceX, la NASA, Elon Musk, Universal, Doug Liman, ils sont tous impliqués pour rendre possible le rêve de Tom Cruise et ainsi livrer le tout premier film réalisé dans l'espace. On sait maintenant que le voyage de Tom Cruise dans l'espace est confirmé et acté. Il décollera donc en octobre 2021 pour la plus belle expédition de sa vie...

Avant de le découvrir à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes, on retrouvera Tom Cruise en novembre 2021 dans Mission : Impossible 7 toujours réalisé par Christopher McQuarrie. Le film, actuellement en tournage en Italie, a été le théâtre d'une folle cascade de son acteur principal.