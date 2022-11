Dumb & Dumber : Jim Carrey voulait faire une suite en film d'horreur

Après les deux films « Dumb & Dumber », le comédien Jim Carrey a eu la drôle d'idée de produire un troisième long-métrage mais dans un genre totalement différent : l'horreur. Cette proposition en found footage n'a malheureusement jamais vu le jour.

Dumb & Dumber : des comédies emblématiques

En 1994, bien avant de diriger Green Book, les frères Farrelly ont mis en scène une comédie culte dans le cinéma américain : Dumb & Dumber. Porté par Jim Carrey et Jeff Daniels, le long-métrage est rapidement devenu une référence du genre. Le récit raconte le destin de Lloyd et Harry, deux abrutis finis, qui partent à la recherche de Mary. Cette dernière semble avoir oublié sa valise à l'aéroport. Les deux amis vont alors se retrouver malgré eux au centre d'un complot qui les dépasse.

Dumb & Dumber ©Motion Picture Corporation of America

Grâce à la popularité de Jim Carrey, ce tout premier film des frères Farrelly est un énorme triomphe au box-office. Pour un budget de 17 millions de dollars, Dumb & Dumber en rapporte plus de 247 millions. Pourtant, il a fallu attendre 2014 pour que Jim Carrey, Jeff Daniels et les frères Farrelly reviennent dans l'univers de Dumb & Dumber. En effet, vingt ans plus tard, toute la fine équipe est de retour pour Dumb & Dumber De, une suite encore plus idiote que le premier volet, qui n'a pourtant pas rencontré le même succès. Pour un budget de 40 millions de dollars, Dumb & Dumber De a rapporté plus de 169 millions de dollars de recettes au box-office.

Un troisième volet en film d'horreur

Depuis, Dumb et Dumber ne sont pas revenus sur le devant de la scène. Pourtant, pendant un temps, Jim Carrey voulait produire un troisième volet de ces aventures. Mais cette fois sous la forme d'un film d'horreur. Une idée qui a commencé à germer pendant le tournage du premier opus de Dumb & Dumber. En effet, ce premier chapitre a en partie été tourné à l'hôtel qui a servi de décor à Shining dans le Colorado. Les acteurs et l'équipe ont alors connu quelques incidents étranges pendant la production du film. Une expérience qui a donné l'envie à Jim Carrey de produire une nouvelle suite à la saga, mais cette fois sous la forme d'un film d'horreur, et ce pendant le tournage de Dumb & Dumber De.

Dumb & Dumber De ©Conundrum Entertainment

Inspiré par Paranormal Activity, Jim Carrey voulait proposer un film dans le film où les acteurs, pendant leurs pauses, vivent des expériences paranormales. Le tout aurait été tourné en found footage pendant la production de Dumb & Dumber De. Ainsi, il avait la volonté de faire un making of fictif et horrifique du film des frères Farrelly.

Un projet ambitieux

Pour ce faire, l'acteur a même approché le duo Daniel Kwan et Daniel Scheinert (Everything Everywhere all at once) afin de réaliser ce projet un peu dingue. Lors d'une table ronde organisée par The Hollywood Reporter, Daniel Kwan est revenu sur cette histoire farfelue :

Très tôt dans nos carrières, Jim Carrey nous a tendu la main. Il venait juste de voir Paranormal Activity. Il nous a rencontré pour nous demander si on l'avait vu. Et nous lui avons répondu : "Nous en avons entendu parler. Où est-ce que tu veux en venir ?". Et là, il nous a dit : "Je n'ai vu personne faire ça avec de la comédie. Et j'ai cette super idée." Fondamentalement, le tournage de Dumb and Dumber était célèbre pour être un plateau hanté. Il nous a alors dit : "Pendant tout le temps où nous tournions, des choses se cassaient, des gens se blessaient, des portes grinçaient. C'était clairement hanté.

Il poursuit, en ajoutant :

Nous allons bientôt tourner Dumb and Dumber To. Et je veux que vous fassiez une comédie d'horreur en found footage sur le plateau. Pendant que nous tournons, vous allez faire un long-métrage. Un making of des coulisses qui se transforment lentement en un film d'horreur". Nous avons trouvé l'idée incroyable et avons accepté sans hésiter sa proposition. Nous avons écrit tout un scénario et étions vraiment excités. Sauf qu'il n'y avait aucun moyen pour que le studio nous laisse faire un film pendant qu'ils tournaient Dumb and Dumber To.

C'est un concept totalement innovent et inédit. Jim Carrey se serait servi du tournage de Dumb & Dumber 2 pour produire un autre long-métrage. Une approche ambitieuse qui aurait poussé Jim Carrey et Jeff Daniels à incarner deux rôles en un. Et pendant que les frères Farrelly mettaient en boîte Dumb & Dumber De, Daniel Kwan et Daniel Scheinert auraient tourné, dans le même temps, un film d'horreur en found footage directement sur le plateau des Farrelly. Difficile de faire plus méta. Et franchement, on aurait adoré voir un projet aussi culotté et original. Mais sans surprise, aucun studio n'a voulu prendre un tel risque...

Finalement, le found footage a été utilisé par la comédie. Projet X (2012) est l'un des premiers films à avoir utilisé le found footage, initialement réservé à l'horreur, au sein d'une comédie. Même le cinéma français s'y est essayé avec des productions comme Babysitting (2014) ou Pas très normales activités (2013).