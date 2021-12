Dumbo : découvrez la manière dont l’éléphanteau a été conçu

Sorti en 2019, "Dumbo" signé Tim Burton n’est autre que l’adaptation en live action du long-métrage d’animation éponyme des studios Disney (1941), lui-même basé sur l’histoire écrite par Helen Aberson et illustrée par Harold Pearl (1939). Le film fut un succès qui rapporta 353 millions de recettes au box-office mondial. Un beau score pour un éléphanteau moqué et mal-aimé ! Retour sur sa conception.

Un éléphant, ça trompe énormément

Au-delà de Johnny Depp et Helena Bonham Carter que les spectateurs peuvent très régulièrement découvrir dans les œuvres burtoniennes, il est d’autres acteurs que le cinéaste Tim Burton aime à retrouver. Trois de ses acteurs fétiches font effectivement partie de ce cirque organisé. Après avoir joué dans Dark Shadows (2012) et Miss Peregrine et les Enfants particuliers (2016), Eva Green fut effectivement contactée par Tim Burton pour camper une trapéziste française. Danny DeVito retrouve quant à lui un rôle similaire à celui incarné dans Big Fish (2003) en la personne de Max Medici, propriétaire du cirque. Ce après avoir joué le Pingouin dans Batman : Le Défi (1992) et être apparu dans Mars Attacks ! (1996). Michael Keaton fut lui aussi rappelé par le cinéaste après que tous deux aient collaboré dans Beetlejuice (1988), Batman (1989) et Batman : Le Défi.

Amputé d’un bras, l’ancien cavalier Holt Farrier (Colin Farrell) rentre au cirque Medici Brothers après la Première Guerre mondiale. Son propriétaire Max Medici (Danny DeVito) s'est en son absence vu contraint de vendre les chevaux. Farrier obtient alors le poste de gardien des éléphants. Ce dernier doit plus particulièrement veiller sur Madame Jumbo qui attend un heureux événement. Or "Baby Jumbo" naît avec des oreilles exceptionnellement grandes ! Après une première représentation désastreuse et les moqueries infligées à son petit, Madame Jumbo est vendue. Les enfants de Holt, Joe (Finley Hobbins) et Milly (Nico Parker), ne tardent pas à découvrir que Dumbo est capable de voler.

Ayant eu vent de ses extraordinaires capacités, V. A. Vandevere (Michael Keaton), riche propriétaire d'un parc d'attractions, propose à Max une collaboration… Et si la troupe du Medici Brothers travaillait pour lui ? Dumbo pourrait ainsi voler avec Colette Marchant (Eva Green), « La Reine des Étoiles »…

Dumbo ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Les secrets de la conception de Dumbo

Tout comme Madame Jumbo, le petit pachyderme est une sorte d’hybride entièrement créé par ordinateur. Pour le concevoir, Tim Burton s’est tourné vers le créateur de personnages Michael Kutsche. Le but était de parvenir à rendre hommage à ce célèbre personnage Disney en lui redonnant vie au travers d’un film. Un grand pas que celui-ci tant il fallait avoir l’art et la manière de conserver le charme du personnage original tout en lui insufflant la dimension nécessaire à un personnage en prise de vues réelles. En effet, l’éventualité de recourir à un éléphanteau en chair et en os avait de suite été écartée. Kutsche raconte :

L’essence du graphisme du classique animé est toujours présente dans notre version. Nous avons consulté les feuilles de modèles originales chez Disney pour nous en inspirer. Le problème, c’est qu’on ne peut pas simplement prendre un bébé éléphant réaliste et lui ajouter des oreilles énormes ; ça ne fonctionne pas. Nous avons dû injecter un peu de magie, pour ainsi dire, pour faire accepter l’idée d’un éléphant volant. Dumbo ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Le créateur a ainsi comparé Dumbo aux licornes. Il ne s’agit pas de chevaux avec une corne mais de créatures bien à part dotées d’une anatomie légèrement différente qui les rend uniques. Une sorte de « souvenir amélioré » de l’image d’un bébé éléphant a donc été conçue. Ceci étant dit, le tournage a tout de même nécessité la présence d’un véritable éléphanteau. Burton a alors fait appel à David White, incontournable concepteur d'effets spéciaux et prothésiste maquilleur du milieu. L’homme ayant entre autres œuvré sur Captain America : First Avenger (2011), Maléfique (2014) ou encore Les Gardiens de la galaxie la même année, il savait comment répondre aux besoins du réalisateur :

L’équipe tenait à voir à la caméra un éléphant qui se rapprochait le plus possible de ce que serait le résultat final, afin de savoir comment l’éclairer et voir en temps réel l’ensemble des couleurs et des textures. Nous nous sommes donc attaqués à la conception d’un « vrai » Dumbo.

Quel cirque !

Afin de réaliser des tests avant le début du tournage, six versions de Dumbo ont finalement été créées. Toutes étaient différentes les unes des autres. La couleur des yeux était légèrement contrastée tandis que les poils et la texture de la peau variaient. Chaque membre de l'équipe a pu donner son avis sur ce qui fonctionnait le mieux. La maquette grandeur nature était par ailleurs modulable, tel que l'a rapporté David White :

Nous avons fait en sorte que la tête et les oreilles soient détachables. Ainsi, c'était beaucoup plus simple lorsque vous étiez sur le plateau et que vous aviez besoin d’un point de repère sans être obligé d’interagir avec le corps entier de Dumbo.

L’une des principales difficultés du tournage résidait dans l’assemblage de décors réels aux animaux créés en post-production. Superviseuse des effets spéciaux, Hayley Williams est à titre d’exemple revenue sur la scène dans laquelle les éléphants descendent du train en arrivant au cirque. Il a effectivement fallu construire une rampe en bois à même de ployer avant d’installer un dispositif à vérin hydraulique sous celle-ci afin de la tirer vers le bas. Et pour cause ! Lorsqu’un pachyderme grimpe sur une rampe en bois, on s’attend nécessairement à ce que celle-ci ploie sous son poids...

N’hésitez pas à redécouvrir notre entrevue avec Richard Stammers, superviseur des effets spéciaux sur Dumbo !