"Des choses encore jamais vues" : Christopher Nolan a vu ce film très attendu et il n'en revient pas

Dans un échange avec Denis Villeneuve et le public présent à une projection IMAX de Tenet, Christopher Nolan s'est montré très élogieux au sujet de "Dune 2", déclarant que ses images sont "uniques" et que le film contient des choses "jamais vues" avant.

Christopher Nolan a vu Dune

Voilà de quoi ajouter encore de l'impatience à l'impatience quant à la découverte de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Suite à une projection à Los Angeles de Tenet en 70mm et en IMAX, Denis Villeneuve était là pour modérer une séance de questions - réponses entre le public et Christopher Nolan. Un rêve éveillé pour tout public fan de leur deux filmographies, qui entretiennent plusieurs similitudes et notamment celle de réussir dans le genre de la superproduction spectaculaire.

Si les deux peuvent ainsi entretenir une forme de rivalité, celle-ci est néanmoins assez respectueuse et solidaire pour que Denis Villeneuve introduise ainsi Christopher Nolan :

J'ai l'honneur de vous présenter un des tout meilleurs... À mon humble avis, je devrais dire le meilleur, et définitivement le plus inspirant et important cinéaste de notre époque : Christopher Nolan.

Bien accueilli, Christopher Nolan a ensuite rendu la politesse à son confrère en donnant son avis sur Dune, deuxième partie, qu'il a pu déjà découvrir. Et son opinion donne très envie de le voir.

Ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la sensation d'immersion dans ce monde... On en parlait ensemble, il y a cette émotion palpable, ces sensations (...)

Il poursuit en demandant à Denis Villeneuve où il son inspiration pour les détails qui font cette immersion, d'autant plus que beaucoup ne sont pas issus du roman de Frank Herbert. Christopher Nolan souligne alors :

Sans en dire trop, (Dune 2) a tellement d'images uniques - tant de choses qu'on n'a encore jamais vues, constamment dans le film - et j'ai été tellement saisi par les détails de chaque chose...

"C'est pour moi L'Empire Contre-attaque"

Le réalisateur de Tenet ne s'arrête pas là, puisqu'il compare même ce Dune 2 à la saga Star Wars, et plus précisément le Star Wars, épisode V : L'Empire Contre-attaque.

Selon moi, il n'est pas exagéré de dire que si "Dune, première partie" était Star Wars, alors ce nouveau film serait pour moi "L'Empire Contre-attaque", qui est mon préféré de tous les films Star Wars. Je pense vraiment que c'est une extension incroyablement passionnante de tout ce que tu as présenté dans le premier film.

Dune, deuxième partie arrive dans les salles françaises le 28 février 2024.