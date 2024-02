Dune 2 : un extrait hallucinant de 5 minutes dévoilé

Alors que "Dune 2" arrive très prochainement dans les cinémas, un extrait spectaculaire a été dévoilé où on découvre Paul Atréides se saisir des rênes de son destin...

Une séquence très impressionnante

C'est un des moments les plus attendus du film Dune 2, le 28 février 2024 dans les salles, et on peut d'ores et déjà en avoir un aperçu stupéfiant. Sur Arrakis, Paul Atréides (Timothée Chalamet) doit se faire sa place au sein des Fremen, et mieux encore confirmer son statut de prophète. Pour ça, il doit dompter un Shai-Hulud, autrement dit un de ces gigantesques vers des sable qui peuplent la planète.

Dune 2 ©Warner Bros. Pictures

Dans Dune, leur présence avait été fugace, surtout suggérée. On pouvait ainsi assister à une attaque fulgurante d'un ver sur un appareil d'extraction de la fameuse épice, un face-à-face très rapide entre un ver et Paul Atréides, et enfin une vision à la conclusion du film montrant un Fremen commandant un Shai-Hulud.

Mais avec ces quelques images, il était difficile de constater leur véritable puissance et leur gigantisme. C'est chose faite avec cet extrait (ci-dessous), où l'on découvre Paul "invoquant" une de ces créatures par des pulsations dans le sable, et parvenir à la chevaucher. Au grand soulagement, et à l'admiration, des Fremen Stilgar (Javier Bardem) et Shani (Zendaya).

Un jeu d'échelles renversant

C'était une chose de bâtir de formidables tableaux où les personnages de Dune apparaissaient minuscules dans l'architecture brutaliste d'Arrakeen, capitale d'Arrakis. Une mise en scène où Denis Villeneuve réussissait son pari du gigantisme, mais c'est encore autre chose de mettre ce gigantisme en mouvement, dans le désert, avec une créature : le Shai-Hulud.

Dans ce court extrait de Dune 2 où on voit le héros, porté par le ver des sables comme par la musique d'Hans Zimmer, prendre les rênes de l'animal comme celles de son destin, l'effet fonctionne à merveille, on frissonne déjà. Une mise en bouche idéale, qui suggère que le spectacle sur le grand écran de cinéma, et a fortiori en IMAX, comme l'a dit Christopher Nolan, il faut se préparer à des "images uniques".