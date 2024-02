Dune 2 : Josh Brolin a une façon très particulière de faire la promo du film

Au casting de "Dune 2", Josh Brolin a une manière bien particulière d'en faire la promotion. L'acteur a proposé un résumé du film, aussi drôle qu'improbable.

Dune 2 : une longue attente

Prévu initialement pour le 1er novembre 2023, Dune 2 a finalement été repoussé de plusieurs mois. La faute à la grève des acteurs et actrices à Hollywood, qui empêchait les stars de faire la promotion du film. Warner Bros. a donc préféré remettre la sortie du film à plus tard, au 28 février en France. Un choix qui aura déçu les plus impatients de découvrir la suite de l'aventure de Paul Atréides - basée sur le roman de science-fiction de Frank Herbert, publié en 1965. Mais cette décision prise par le studio aura peut-être été la bonne, car on sent un véritable engouement pour le blockbuster depuis plusieurs semaines.

La promotion des acteurs n'y est pas pour rien. L'avant-première de Dune 2 en présence de toutes ses stars a été très commentée. On pensait néanmoins que le meilleur pour "vendre" le film était Christopher Nolan, très élogieux envers le long-métrage de Denis Villeneuve. Mais c'était sans compter sur Josh Brolin, qui a résumé comme personne Dune 2.

Josh Brolin résume le film de manière improbable

En plus d'avoir écrit un poème dédié à Timothée Chalamet durant le tournage, l'acteur a fait, sur son compte Instagram, la promotion de la sortie de Dune 2. Il a pour cela posté une vidéo accompagnée d'un texte improbable. Dedans, Josh Brolin fait référence à ses co-stars de manière amusante. Il évoque ainsi la tenue robotique de Zendaya lors de l'avant-première de Dune 2, le film Wonka avec Timothée Chalamet, le passé de catcheur de Dave Bautista ou encore la performance d'Austin Butler en Elvis, sans oublier le rôle de Javier Bardem dans No Country for Old Men.

La femme robot et Wonka tombent amoureux. Ensuite Elvis essaie de tout foutre en l'air pendant que son mauvais père flotte dans une piscine de merde. Le mec de la WWE et des Gardians de la Galaxie devient super énervé, pendant que la bombe de Midsommar porte son regard sur le Wonka Obi Wan, juste après que sa mère a été surprise en train de prendre du LSD dans une salle de bain sablonneuse. Et Chigurh n'aime toujours pas le gars des Goonies. Franchement, qui ne voudrait pas voir tout ça en IMAX ?

Josh Brolin termine son texte en invitant le public à se rendre dans les salles, maintenant que "la pandémie et les grèves sont terminées".

Il est temps de communier à nouveau et de ressentir cette sensation incroyable lorsque les lumières s'éteignent, que vous avez la main enfoncée dans votre saut à pop-corn en forme de verre, et que DUNE 2 vous consume. Amusez-vous bien.

Il est vrai que, dit comme ça, Dune 2 vend plutôt du rêve. On apprécie en tout cas cet humour de Josh Brolin pour promouvoir le film. Rendez-vous dans les salles le 28 février pour découvrir le long-métrage, dont les premiers avis sont tombés.