Dune 2 : les premiers avis sont tombés

Les premiers avis US sont unanimes au sujet de "Dune 2", n'hésitant pas à qualifier le film de Denis Villeneuve de spectacle à "couper le souffle" et "visionnaire", et estimant qu'il est un des meilleurs films de SF de l'histoire.

Une pluie d'éloges pour le nouveau film Dune

Enfin présenté à la presse avant sa sortie dans les salles, le 28 février en France et le 1er mars aux États-Unis, Dune 2 de Denis Villeneuve a reçu des premières critiques dithyrambiques outre-Atlantique. Très attendu, Dune, deuxième partie fait suite au film de 2021, déjà un succès critique et commercial, et semble avoir poussé les curseurs encore plus loin, avec un casting encore plus prestigieux, plus "d'action" selon son réalisateur, des "images uniques" selon Christopher Nolan...

Dune, deuxième partie ©Warner Bros. Pictures

C'est ainsi à l'unisson que la presse américaine s'est déclarée particulièrement séduite par Dune 2, insistant notamment sur le fait que ce blockbuster de science-fiction était "un des meilleurs" de l'histoire du genre.

Steven Weintraub de Collider écrit :

Ce n'est une surprise pour personne, j'ai absolument adoré "Dune 2". Une réalisation incroyable. Une bande originale brillante. La totalité du casting est excellente. Mon seul reproche est que j'aurais aimé que ce soit plus long. Je ne plaisante pas. Le film dure 2h40, et j'aurais été ravi d'en voir une heure de plus.

Du côté d'Uproxx, Mike Ryan, qui n'avait pas été convaincu par le premier Dune, semble avoir vécu une expérience très satisfaisante :

J'étais plutôt partage sur le premier film "Dune". "Dune 2" est phénoménal. Tout en haut avec les plus grands films de SF que j'ai pu voir. Je veux chevaucher un ver des sables.

Un casting célébré et la comparaison avec Star Wars

Courtney Howard, qui écrit notamment pour Variety, définit le film comme "à couper le souffle et terriblement exaltant. C'est une montée d'adrénaline au coeur et à la tête, qui s'envole dans ses séquences d'action spectaculaires autant qu'elle chante dans son calme raffiné et évocateur."

Elle poursuit en soulignant les performances du casting :

Timothée Chalamet et Zendaya livrent une performance unique. Austin Butler offre une prestation décisive, captivante et diaboliquement séduisante. Aussi, une nouvelle performance admirable de Dave Bautista. Rebecca Ferguson déchire l'écran et Florence Pugh propose la meilleure prestation de sa carrière.

Et comme Christopher Nolan, qui avait établi devant Denis Villeneuve une comparaison entre Dune, deuxième partie et Star Wars, épisode V : L'Empire contre-attaque, plusieurs avis font la même comparaison. Ainsi, du côté de The Cinematic Reel :