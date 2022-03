Dune 2 : Robert Pattinson envoie un message à Denis Villeneuve

Actuellement au sommet avec "The Batman", Robert Pattinson a glissé un message à Denis Villeneuve, réalisateur entre autres de "Sicario", "Blade Runner 2049" et "Dune". L'acteur dissimule à peine son envie de tourner avec le cinéaste canadien, et pourquoi pas rejoindre le casting de "Dune 2".

The Batman a mis tout le monde d'accord

À bientôt 36 ans, Robert Pattinson fait maintenant partie de l'élite, et présente une filmographie parfaitement équilibrée entre les sagas populaires Harry Potter et Twilight qui ont fait sa célébrité, et des films indépendants et d'auteur comme par exemple Good Time des frères Safdie et High Life de Claire Denis.

Son retour aux blockbusters est une grande réussite, avec Tenet en 2020 et donc le nouveau et très grand film DC : The Batman de Matt Reeves. Une reprise originale du rôle qui lui vaut des éloges mérités et, on l'espère, des associations futures avec des projets du même calibre et de la même qualité.

Batman (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros.

Robert Pattinson se verrait bien dans Dune 2

On peut s'en réjouir, Robert Pattinson aime travailler avec des réalisateurs talentueux, et il l'a encore affirmé lors d'une interview donnée à Variety. Et c'est ainsi que, pour répondre à la première question posée par le journaliste, à savoir ce qui l'avait attiré dans le projet de Matt Reeves, l'acteur britannique est allé bien plus loin en glissant un message subliminal à l'attention de Denis Villeneuve.

J'aime tellement les films "Planète des singes". Il y avait seulement deux films - enfin, trois maintenant -, où je voulais apparaître dans leur suite : les films "Planète des Singes", "Sicario" et "Dune". J'ai vu les deux films de Matt Reeves au cinéma et je trouvais que ce qu'il faisait avec le motion capture était incroyable. S'il pouvait faire ça avec un visage de singe, alors il saurait bien m'aider à sortir une performance.

Une fois la mission remplie et le compliment adressé concernant Matt Reeves, c'est donc sa mention des autres films qui retient l'attention. En effet, Sicario et Dune sont deux films réalisés par Denis Villeneuve, et d'ailleurs deux bons exemples pour montrer combien le talent du réalisateur est vaste.

Sicario a déjà eu une suite, réalisée par Stefano Sollima et sortie en 2018. Quant à Dune, après son succès, une suite a été officialisée et annoncée au cinéma pour l'automne 2023, avec un tournage prévu à l'été 2022.

Dune ©Warner Bros.

La mention de Dune n'est pas innocente. En effet, sachant que le nouveau film La Planète des singes sera dirigé par Wes Ball ne devrait pas faire suite aux films de Matt Reeves, on peut éliminer celui-ci. Quant à un troisième Sicario, un projet est actuellement en développement mais y retrouver Denis Villeneuve serait une surprise. Reste donc comme seule option pour voir rapidement Robert Pattinson chez Denis Villeneuve : Dune, deuxième partie.

Quel rôle pourrait-il jouer ?

Il reste plusieurs personnages à découvrir et donc des acteurs et actrices à recruter pour la suite de Dune. Notamment pour le personnage de Feyd-Rautha, incarné par Sting dans le film de 1984. À propos de ce personnage, le nom de Barry Keoghan a été entendu. Assez fort pour empêcher Robert Pattinson de prendre ce rôle ? Impossible à dire.

Mais, dans tous les cas de figure d'un casting de l'acteur, on sait qu'il sera parfait à l'image. En effet, il est sublimé dans The Batman par la photographie de Greg Fraser, qui était aussi à la direction de celle de Dune, et le sera encore pour la suite. Les planètes ne semblent donc pas loin d'être parfaitement alignées pour voir débarquer Robert Pattinson chez Denis Villeneuve !