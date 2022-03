La Planète des singes 4 : où en est le film ?

À peine quelques années après la conclusion à la précédente trilogie, "La Planète des singes" s'apprête à revenir sur nos écrans, avec Wes Ball à la réalisation. Où en est le film actuellement ? Le président de 20th Century Studios donne des nouvelles rassurantes.

La Planète des singes : et c'est reparti pour un tour

En 2017, nous assistions à la fin de la trilogie reboot La Planète des singes avec Suprématie. Trois films qui ont fait bonne impression, en particulier grâce au travail de Matt Reeves sur les deux derniers épisodes. Hollywood ne perd cependant pas de temps et vient déjà de lancer la préparation d'un nouvel ajout à l'univers. La Fox a été rachetée par Disney et c'est le studio qui pilote désormais la franchise, en ayant conscience du potentiel commercial qu'elle possède. Wes Ball a été engagé pour mener les opérations, sans que l'on sache précisément où se situe la démarche entre le reboot et la suite.

Le metteur en scène est resté jusqu'à présent assez évasif sur ce point, en confiant vouloir continuer de s'inscrire dans l'univers de César sans pour autant faire une suite. Tout reste encore très flou, ce qui n'est pas forcément rassurant. D'autant plus qu'il faudra passer après une trilogie qui a été de grande qualité et qui reste encore dans les mémoires. On ne demande qu'à être positivement surpris, même si l'optimisme n'est pas de mise. Wes Ball, à qui l'on doit la trilogie Le Labyrinthe, n'a pas effectué des grandes choses dans sa carrière et reste d'un calibre inférieur à Matt Reeves.

La Planète des singes - L'Affrontement ©20th Century Fox

Une production lancée en 2022 ?

Si on ne sait rien sur les contours de ce projet, c'est parce que le scénario n'est même pas achevé ! Steve Asbell, le président de 20th Century Studios, s'est exprimé sur le sujet récemment auprès de The Hollywood Reporter. On apprend qu'une version du script est attendue très prochainement et que le studio aimerait débuter le tournage dans l'été ou, plus tard, à l'automne. Une vision qui témoigne d'une envie de faire naître ce projet sans trop attendre. Si ces délais sont tenus et que le scénario ne passe pas par une phase de refonte dans les prochains mois, on peut s'attendre à une sortie au plus tôt en 2023.