Dune 2 : un nouveau trailer explosif et ultra spectaculaire dévoilé

Un nouveau trailer de "Dune 2" a été dévoilé, assez long pour se plonger dans les enjeux du nouveau film de Denis Villeneuve, et assez spectaculaire pour donner très envie d'être déjà au 3 novembre 2023, date de sa sortie au cinéma.

Dune : Deuxième Partie pour bien finir l'année

Dans une année qui compte déjà son bon lot de blockbusters et super-productions, le film de Denis Villeneuve Dune : Deuxième Partie s'annonce comme une belle cerise sur un gâteau déjà bien consistant. Attendu au cinéma le 3 novembre 2023, le public l'attend avec impatience et Warner Discovery aussi, puisque les productions DC de l'année ont jusque-là lourdement sous-performé au box-office global. Une seconde bande-annonce vient ainsi d'être dévoilée, et le spectacle est plus qu'au rendez-vous. Un montage tendu d'images qui prennent le temps d'exposer les enjeux et la belle galerie de personnages impliqués dans ce grand drame SF.

Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård) - Dune : Deuxième Partie ©Warner Discovery

Paul Atréides prend le pouvoir

Le temps de l'affrontement est arrivé. Les différentes Maisons qui se disputent la fameuse Épice vont y jeter toutes leurs forces. Ce nouveau trailer (en tête d'article) est ainsi l'occasion d'apercevoir les nouveaux arrivants au casting. Notamment Florence Pugh en Princesse Irulan de la Maison Corrino, Christopher Walken dans les habits de l'Empereur Shaddam IV Corrino, Austin Butler en Feyd-Rautha... Comme dans le premier film Dune, sorti en 2021, la photographie de Greig Fraser et la musique d'Hans Zimmer devraient en mettre plein les yeux et les oreilles.

Irulan Corrino (Florence Pugh) - Dune : Deuxième Partie ©Warner Discovery

Personnage principal de l'histoire, Paul Atréides (Timothée Chalamet) est au centre de ce trailer, et il semble assumer pleinement son statut de leader de la rébellion Fremen. Il ne reste maintenant plus qu'à patienter...