Dune 3 : la condition nécessaire de Denis Villeneuve pour faire le film

Denis Villeneuve ambitionne de réaliser un troisième film "Dune", qui viendra clore son adaptation de l'oeuvre de Frank Herbert. Mais après deux premiers films couronnés de succès, il a une condition très importante à faire valoir pour se mettre au travail.

Denis Villeneuve s'approche de la conclusion

Avec le succès de Dune, deuxième partie, acclamé par la critique et très performant au box-office avec à ce jour plus de 510 millions de dollars de recettes dans le monde, les studios Warner et le public se projettent déjà vers le futur film, Dune 3, qui devrait conclure la grande adaptation réalisée par Denis Villeneuve. Le réalisateur y pense et confiait déjà en août 2023 que "ce serait le rêve de pouvoir faire une trilogie".

Dune, deuxième partie ©Warner Bros.

Un rêve qui, sauf retournement improbable de situation, devrait devenir réalité, dans un futur assez proche. En effet, il s'agit de profiter au plus vite du succès de Dune, deuxième partie pour garder intact l'intérêt du public. Cependant, il faudra prendre le temps nécessaire pour que Denis Villeneuve s'estime prêt à mettre en scène l'adaptation du roman Le Messie de Dune, second tome du cycle Dune de Frank Herbert - les deux premiers films étant les adaptations du premier tome. Et c'est à cet endroit que Denis Villeneuve a une condition très précise et sine qua non.

"Il sera meilleur que Dune 2"

Dans une récente interview accordée à Empire, le cinéaste canadien a ainsi précisé concernant la mise en chantier de Dune 3:

J'ai pensé que c'était une bonne idée d'enchaîner juste après la première partie. Nous étions déjà en train de concevoir, d'écrire, etc. Mais cela signifie aussi que j'ai passé six ans sur Arrakis sans interruption, et je pense qu'il est sain de prendre un peu de recul. Tout d'abord, il faut s'assurer que le scénario est solide. Ce que je veux éviter, c'est de ne pas avoir quelque chose de prêt. Je ne l'ai jamais fait, et maintenant je pense que cela pourrait être dangereux à cause de l'enthousiasme. Nous devons nous assurer que toutes les idées sont sur le papier. Si on retourne sur Arrakis, il faut que ce soit authentique, il faut que ce soit pertinent. Si je fais un jour "Le Messie de Dune", c'est parce qu'il sera meilleur que "Dune 2". Mais si ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas.

Plusieurs membres du casting de Dune 2 ont exprimé leur envie de revenir pour un troisième film, dont Zendaya, l'interprète de Chani. Tous les voyants sont en tout cas au vert pour que Denis Villeneuve puisse préparer le film tel qu'il souhaite le faire, en prenant tout le temps nécessaire. Un intervalle qui permettra aussi à Timothée Chalamet, acteur principal des films Dune et nouvelle superstar d'Hollywood, d'organiser son agenda qui devrait se charger dans les mois et les années à venir.