Dune : Denis Villeneuve travaille déjà sur un troisième film

Alors que la sortie de "Dune : Deuxième partie" vient d'être repoussée, Denis Villeneuve a récemment déclaré qu'il adorerait réaliser un troisième volet. Une conclusion à sa saga qui serait basée sur "Le Messie de Dune".

Denis Villeneuve veut une trilogie pour Dune

En 2021, les spectateurs découvrent une nouvelle adaptation de l'oeuvre colossale de Frank Herbert signée Denis Villeneuve (Prisoners, Premier contact). Porté par un casting monstrueux mené par Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, Dune raconte l'attaque de la baronnie Harkonnen sur la planète Arrakis pour s'approprier les réserves de "l'Epice", une drogue rare aux nombreuses vertus permettant notamment de prolonger la vie humaine. Cette guerre marque par ailleurs l'ascension du jeune Paul, héritier de la Maison Atréides.

Feyd Rautha Harkonnen (Austin Butler) - Dune : Deuxième partie ©Warner Bros.

Dune : Deuxième partie devrait se concentrer sur l'alliance du héros avec les Fremen, peuple autochtone d'Arrakis qui vit dans le désert. Ensemble, ils devront lutter contre les Harkonnen et les forces de l'empereur Shaddam IV (Christopher Walken). Paul sera alors confronté à un dilemme : choisir entre son grand amour Chani (Zendaya) et le destin de sa planète, et plus globalement de l'univers. Un deuxième volet qui introduira de nouveaux personnages incarnés par Florence Pugh, Austin Butler ou encore Léa Seydoux. Après le succès du premier opus, qui a récolté plus de 402 millions de dollars de recettes mondiales dans un contexte compliqué lié à la pandémie de Covid-19, Dune : Deuxième partie est l'un des films les plus attendus du moment, dont la sortie vient d'être repoussée à mars 2024 en raison de la grève hollywoodienne.

Une adaptation du Messie de Dune

Le long-métrage a toutes ses chances pour cartonner et donc convaincre Warner Bros. de permettre à Denis Villeneuve de réaliser un troisième volet. Le cinéaste a d'ailleurs déjà des idées pour la suite et assure que "ce serait le rêve de pouvoir faire une trilogie", comme il l'a confié à Empire. Le réalisateur a précisé avoir commencé à coucher "quelques mots sur le papier". Il a ajouté que cette troisième partie serait basée sur Le Messie de Dune, suite du premier roman de Frank Herbert consacré à l'univers :

Frank Herbert a écrit Le Messie de Dune en réaction au fait que des gens percevaient Paul Atréides comme un héros. Ce qui n'est pas ce qu'on voulait faire. Mon adaptation est plus proche de cette idée, qui est en fait un avertissement.

Dune : Deuxième partie ©Warner Bros.

Le Messie de Dune met Paul Atréides face à de nouvelles épreuves terribles et offre une véritable conclusion à l'épopée du héros. Raison pour laquelle Denis Villeneuve s'arrêterait à Dune : Troisième partie s'il avait l'opportunité de concrétiser ce projet. Il ne reste donc qu'à espérer que Dune : Deuxième partie, attendu pour le 13 mars 2024 en France, cartonne dans les salles obscures.