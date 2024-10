Dune 3 : Denis Villeneuve en dit plus sur l'histoire et la date de tournage

Alors qu'il avait prévu une pause, Denis Villeneuve devrait rapidement revenir derrière la caméra pour tourner "Dune 3". Le réalisateur a évoqué l'intrigue du prochain film.

Dune : une franchise à succès pour Warner Bros.

Avec Dune (2021), Denis Villeneuve a adapté le roman de science-fiction de Frank Herbert de manière spectaculaire. Le film a attiré un large public et récolté plus de 407 millions de dollars de recettes dans le monde. Un score explosé trois ans plus tard avec Dune 2 (2024), qui a lui engrangé plus de 711 millions de dollars. Surtout, grâce à ces deux volets, le réalisateur est parvenu à raconter un récit complexe et à mettre en image un univers qui, de prime abord, semblait difficilement accessible pour le grand public. Mais l'engouement autour de Dune est là, et Warner Bros. ne compte pas s'arrêter.

Dune 2 ©Warner Bros.

La série Dune: Prophecy, qui se déroulera 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atreides et qui s'intéressera aux Bene Gesseri, sortira le 17 novembre sur Max. Puis, le studio pourrait envisager d'autres films, mais sans Denis Villeneuve. Du moins, après Dune 3. Car le cinéaste a exprimé son souhait de vouloir faire ce long-métrage et d'y mettre les graines d'une suite pour quelqu'un d'autre. Le réalisateur a d'ailleurs rappelé qu'il y a de la matière avec les autres romans de Frank Herbert.

Dune 3, 12 ans après le précédent opus

Denis Villeneuve doit encore conclure une histoire laissée en suspens à la fin du deuxième opus. On y voyait Paul l'emporter sur Feyd-Rautha Harkonnen et viser ensuite les étoiles pour poursuivre sa "guerre sainte". De son côté, Chani est partie dans le désert vers une destination inconnue. Actuellement en phase d'écriture de Dune 3, Denis Villeneuve a donné des éléments importants sur la suite, lors d'une rencontre avec Deadline. L'histoire se déroulera 12 ans après la fin de Dune 2 et on retrouvera les personnages principaux face à de nouveaux enjeux. Raison pour laquelle le cinéaste voit ce troisième opus comme un tout nouveau film plus qu'une Partie 3 (comme l'est le roman Dune : Messiah).

Je pense que ce serait une excellente idée de faire quelque chose de complètement différent. L'histoire se déroule 12 ans après l'époque où nous avions laissé les personnages à la fin de la Partie 2. Leur parcours et leur histoire sont différents cette fois-ci, et c'est pourquoi je dis toujours que même si c'est le même monde, c'est un nouveau film avec de nouvelles circonstances.

Un tournage en 2026 ?

Dune 3 permettra aussi et surtout de "mettre fin à l’arc de Paul Atréides". Une véritable conclusion est donc attendue pour le principal protagoniste. Du côté du casting, si tout va bien, Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh et Anya Taylor-Joy seront présents. Il faudra pour cela que les interprètes gardent un peu de place dans leurs agendas pour un tournage qui pourrait avoir lieu en 2026. Denis Villeneuve a rappelé son souhait de faire une pause après Dune 2, mais d'après lui, il pourrait "retourner derrière la caméra plus vite (qu'il) ne le pensait". C'est alors à demi-mot qu'il a laissé entendre que 2026 pouvait être envisagé pour lancer la production.

Ces films prennent beaucoup de temps à faire, il vaut donc mieux ne pas dire à voix haute quand je pourrais tourner. Malheureusement, je suis censé me taire.

Outre Dune 3, Denis Villeneuve aurait un autre projet de film, Nuclear War: A Scenario. À voir s'il parvient à faire celui-ci avant de revenir à la saga de science-fiction. Mais il semble plus probable qu'il le remette à plus tard.