Après Dune 3, d'autres films pour poursuivre la saga ?

Après la série "Dune: Prophecy", un troisième film "Dune" est attendu. Celui-ci pourrait ne pas conclure la trilogie, mais ouvrir sur d'autres longs-métrages.

Dune : la saga SF du moment

Depuis l'échec du Dune (1985) de David Lynch, certains pensaient que le roman de science-fiction de Frank Herbert était une œuvre impossible à adapter au cinéma. Pourtant, en 2021, Denis Villeneuve a prouvé le contraire avec son premier volet de Dune. Porté par Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista ou encore Zendaya, le long-métrage a été un succès en rapportant plus de 407 millions de dollars de recettes dans le monde. Des chiffres solides si on prend en compte la pandémie de Covid. D'ailleurs, la suite Dune 2 (2024) a quasiment doublé ce chiffre, avec plus de 711 millions de dollars engrangés.

Dune 2 ©Warner Bros.

Depuis le premier film, Warner Bros. a affiché son ambition de vouloir proposer une grande saga. Avant même la sortie du deuxième opus, un troisième film était évoqué. On s'attendait donc à ce que le studio développe une trilogie. Mais il se pourrait qu'après Dune 3, qui n'a pas encore de date de sortie, d'autres longs-métrages puissent voir le jour et permettent d'aller encore plus loin dans l'univers.

D'autres films après Dune 3 ?

C'est Denis Villeneuve lui-même qui a donné cette information lors de son intervention dans le podcast Little Gold Men de Vanity Fair. Le réalisateur a précisé qu'à l'origine, il avait pensé Dune comme un diptyque, avec deux films permettant d'adapter le livre de Frank Herbert. Le troisième film, qu'il devrait développer, sera lui basé sur l'autre roman de l'auteur, Dune Messiah, qui se déroule 12 ans après les événements du premier roman. Ainsi, le cinéaste ne voit pas vraiment ces trois films une trilogie, et le troisième opus pourrait alors être assez différent.

Si je fais ce troisième, qui est en cours d’écriture, ce n’est pas comme une trilogie. C’est étrange de dire ça, mais si j’y retourne, c’est pour faire quelque chose qui semble différent et qui a sa propre identité.

Denis Villeneuve a ajouté qu'avec Dune 3, il aimerait en quelque sorte construire les fondations pour d'autres films. Il pourrait ainsi laisser d'autres réalisateurs poursuivre l'aventure grâce aux autres romans de Frank Herbert (cinq livres ont été publiés entre 1965 et 1985).

Ce serait une bonne idée pour moi de m'assurer qu'avec Messiah il y ait les graines du projet si quelqu'un veut faire autre chose par la suite. Car ce sont de beaux livres. Ils sont plus difficiles à adapter. Ils deviennent de plus en plus ésotériques. C'est un peu plus délicat à adapter, mais je ne ferme pas la porte. Je ne le ferai pas moi-même, mais cela pourrait arriver avec quelqu'un d'autre.

Pour le moment, Warner Bros. n'a pas annoncé d'autres films. Par contre, le studio va déjà approfondir l'univers sur le petit écran avec la série Dune: Prophecy qui se déroulera 10 000 ans avant l'ascension de Paul Atreides et qui s'intéressera aux Bene Gesseri. Le show débutera en novembre sur Max. Ci-dessous la bande-annonce :